MissionPawsible 是一款行动 GameFi 平台，无缝整合至即时通讯应用程式，首先从 Telegram 开始，由 BabyDoge（全球最大迷因币之一）的团队开发。它透过 $MP 代币 驱动的 Web3 经济，重新定义经典的手机城市建造游戏，玩家在游戏进程中可解锁季节性奖励与奖池。除了建造玩法外，用户还能与 AI 智能体 进行休闲对战，或在私人房间中挑战朋友——全程不需离开聊天介面。凭借即时上手的体验、引人入胜的游戏机制，以及庞大的社群基础，MissionPawsible 将区块链游戏带入人们日常使用的平台之中。