MISSION（MISSION）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000002592 $ 0.000002592 $ 0.000002592 24H最低价 $ 0.000017997 $ 0.000017997 $ 0.000017997 24H最高价 24H最低价 $ 0.000002592$ 0.000002592 $ 0.000002592 24H最高价 $ 0.000017997$ 0.000017997 $ 0.000017997 历史最高 $ 0.000031145798993297$ 0.000031145798993297 $ 0.000031145798993297 最低价 $ 0.000002538518482296$ 0.000002538518482296 $ 0.000002538518482296 涨跌幅（1H） +1.06% 涨跌幅（1D） -2.00% 漲跌幅（7D） +25.58% 漲跌幅（7D） +25.58%

MISSION（MISSION）当前实时价格为 $ 0.000009926。过去 24 小时内，MISSION 的交易价格在 $ 0.000002592 至 $ 0.000017997 之间波动，市场活跃度显著。MISSION 的历史最高价为 $ 0.000031145798993297，历史最低价为 $ 0.000002538518482296。

从短期表现来看，MISSION 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.06%，过去 24 小时内变动为 -2.00%，过去 7 天内累计变动为 +25.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MISSION（MISSION）市场信息

排名 No.3866 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 103.39K$ 103.39K $ 103.39K 完全稀释市值 $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 总供应量 0 0 流通率 0.00% 所属公链 TONCOIN

MISSION 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 103.39K。MISSION 的流通量为 0.00，总供应量是 0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.96M。