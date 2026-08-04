Metis (METIS) 今日技术分析 Metis 分析页面提供由人工智能生成的关于 METIS 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Metis 分析的信息。 注 册

Metis (METIS) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.406 -- -2.44% -16.32% -33.74%

Metis 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Metis 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 8 中立 11 买入 7 移动平均线 : 卖出 卖出 8 中立 2 买入 4 技术指标 : 中立 卖出 0 中立 9 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.4073 2.4066 R2 2.4066 2.4062 R1 2.4063 2.406 PP 2.4056 2.4056 S1 2.4053 2.4052 S2 2.4046 2.405 S3 2.4043 2.4046

Metis 市场信号 当前净挂单量 -0.46M $6.72 M $7.18 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.03 M 3日主动卖出 $0.02 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.05 M 7日主动卖出 $0.05 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Metis资金流向 净流入 METISUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 2.41 2026-08-13 -$0.01 M 2.42 2026-08-12 $0.01 M 2.44 2026-08-11 -$0.04 M 2.46 2026-08-10 -$0.01 M 2.51 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Metis (METIS) 市场 探索现货和合约市场，查看 Metis 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 METIS / USDT $2.406 $2.406 $2.406 -0.41% 23.58K (USDT) 去交易