什么是Spark加密货币？SPK代币和DeFi基础设施的完整指南
本全面指南探索了SPK在解决DeFi核心基础设施问题方面的革命性方法、其独特的代币经济模型、现实世界中的应用，以及它为何代表着链上金融的未来。无论您是DeFi爱好者、机构投资者，还是对下一代金融基础设施感到好奇的普通人，本文提供了您理解Spark加密货币改变去中心化经济潜力所需的一切。
METANIA GAMES实时价格 (METANIA)
今天 METANIA GAMES (METANIA) 的当前价格为 0.0348 USD，当前市值为 -- USD。 METANIA 兑换USD的价格实时更新。
METANIA GAMES的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 245.19K USD
- METANIA GAMES在一天内的涨跌幅是 +5.39%
- 它的流通供应量是-- USD。
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跟踪 METANIA GAMES 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0017798
|+5.39%
|30天
|$ +0.0098
|+39.20%
|60天
|$ +0.0098
|+39.20%
|90天
|$ +0.0098
|+39.20%
今天，METANIA 记录了 $ +0.0017798 (+5.39%) 的变化，反映了其最新的市场活动。METANIA GAMES 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0098 (+39.20%)，显示了该代币在短期内的表现。METANIA GAMES 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，METANIA 的变化为 $ +0.0098 (+39.20%)，从而更广泛地了解其表现。METANIA GAMES 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0098 (+39.20%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 METANIA GAMES 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+5.39%
+39.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Metania Games 是一个基于区块链的 GameFi 平台，旨在通过整合加密货币奖励和游戏内资产的真正所有权来革新游戏体验。Metania Games 基于币安智能链 (BSC) 构建，提供去中心化且奖励丰厚的游戏体验。
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加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如METANIA GAMES、比特币或以太坊。 METANIA未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的METANIA GAMES价格预测页面。
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|1 METANIA 兑换 VND
₫915.762
|1 METANIA 兑换 AUD
A$0.053244
|1 METANIA 兑换 GBP
￡0.025404
|1 METANIA 兑换 EUR
€0.029928
|1 METANIA 兑换 USD
$0.0348
|1 METANIA 兑换 MYR
RM0.147552
|1 METANIA 兑换 TRY
₺1.370772
|1 METANIA 兑换 JPY
¥5.034516
|1 METANIA 兑换 RUB
₽2.738412
|1 METANIA 兑换 INR
₹3.001848
|1 METANIA 兑换 IDR
Rp570.491712
|1 METANIA 兑换 KRW
₩47.540976
|1 METANIA 兑换 PHP
₱1.976292
|1 METANIA 兑换 EGP
￡E.1.74348
|1 METANIA 兑换 BRL
R$0.191052
|1 METANIA 兑换 CAD
C$0.04698
|1 METANIA 兑换 BDT
৳4.253952
|1 METANIA 兑换 NGN
₦53.70336
|1 METANIA 兑换 UAH
₴1.44594
|1 METANIA 兑换 VES
Bs3.5496
|1 METANIA 兑换 PKR
Rs9.849792
|1 METANIA 兑换 KZT
₸17.83674
|1 METANIA 兑换 THB
฿1.131696
|1 METANIA 兑换 TWD
NT$1.0266
|1 METANIA 兑换 AED
د.إ0.127716
|1 METANIA 兑换 CHF
Fr0.028188
|1 METANIA 兑换 HKD
HK$0.272832
|1 METANIA 兑换 MAD
.د.م0.317028
|1 METANIA 兑换 MXN
$0.659112
要更深入地了解 METANIA GAMES，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
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数量
1 METANIA = 0.0348 USD
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