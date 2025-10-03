MAY 当前实时价格为 0.03948 USD。跟踪 MAY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MAY 价格趋势。MAY 当前实时价格为 0.03948 USD。跟踪 MAY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MAY 价格趋势。

MAY实时价格 (MAY)

1 MAY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.03948
+0.76%1D
USD
MAY (MAY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:54:27 (UTC+8)

MAY（MAY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.03898
24H最低价
$ 0.04083
24H最高价

$ 0.03898
$ 0.04083
$ 10.157036358034295
$ 0.03733335169831041
+0.27%

+0.76%

+3.75%

+3.75%

MAY（MAY）当前实时价格为 $ 0.03948。过去 24 小时内，MAY 的交易价格在 $ 0.03898$ 0.04083 之间波动，市场活跃度显著。MAY 的历史最高价为 $ 10.157036358034295，历史最低价为 $ 0.03733335169831041

从短期表现来看，MAY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +0.76%，过去 7 天内累计变动为 +3.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MAY（MAY）市场信息

No.1122

$ 12.34M
$ 61.59K
$ 39.48M
312.66M
1,000,000,000
1,000,000,000
31.26%

SOL

MAY 的当前市值为 $ 12.34M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.59K。MAY 的流通量为 312.66M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.48M

MAY（MAY）价格历史 USD

跟踪 MAY 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0002978+0.76%
30天$ -0.00277-6.56%
60天$ -0.00952-19.43%
90天$ +0.02948+294.80%
MAY 今日价格变化

今天，MAY 记录了 $ +0.0002978 (+0.76%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MAY 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00277 (-6.56%)，显示了该代币在短期内的表现。

MAY 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MAY 的变化为 $ -0.00952 (-19.43%)，从而更广泛地了解其表现。

MAY 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02948 (+294.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MAY（MAY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MAY 价格历史页面

什么是MAY (MAY)

MAY在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 MAY 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MAY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 MAY 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 MAY 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

MAY 价格预测 (USD)

MAY（MAY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 MAY（MAY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 MAY 的长期和短期价格预测。

现在就查看 MAY 价格预测

MAY（MAY）代币经济

了解 MAY（MAY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MAY 代币的完整经济学

如何购买MAY (MAY)

正在寻找如何购买 MAY？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买MAY。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MAY 兑换为当地货币

1 MAY（MAY） to VND
1,038.9162
1 MAY（MAY） to AUD
A$0.0596148
1 MAY（MAY） to GBP
0.0292152
1 MAY（MAY） to EUR
0.033558
1 MAY（MAY） to USD
$0.03948
1 MAY（MAY） to MYR
RM0.165816
1 MAY（MAY） to TRY
1.644342
1 MAY（MAY） to JPY
¥5.80356
1 MAY（MAY） to ARS
ARS$56.23926
1 MAY（MAY） to RUB
3.2456508
1 MAY（MAY） to INR
3.5030604
1 MAY（MAY） to IDR
Rp657.9997368
1 MAY（MAY） to KRW
55.605606
1 MAY（MAY） to PHP
2.285892
1 MAY（MAY） to EGP
￡E.1.8843804
1 MAY（MAY） to BRL
R$0.2104284
1 MAY（MAY） to CAD
C$0.0548772
1 MAY（MAY） to BDT
4.802742
1 MAY（MAY） to NGN
57.8034576
1 MAY（MAY） to COP
$153.618654
1 MAY（MAY） to ZAR
R.0.6798456
1 MAY（MAY） to UAH
1.6281552
1 MAY（MAY） to TZS
T.Sh.97.00236
1 MAY（MAY） to VES
Bs7.18536
1 MAY（MAY） to CLP
$38.0982
1 MAY（MAY） to PKR
Rs11.1053292
1 MAY（MAY） to KZT
21.6089832
1 MAY（MAY） to THB
฿1.2767832
1 MAY（MAY） to TWD
NT$1.1997972
1 MAY（MAY） to AED
د.إ0.1448916
1 MAY（MAY） to CHF
Fr0.0311892
1 MAY（MAY） to HKD
HK$0.3071544
1 MAY（MAY） to AMD
֏15.1263672
1 MAY（MAY） to MAD
.د.م0.3588732
1 MAY（MAY） to MXN
$0.7260372
1 MAY（MAY） to SAR
ريال0.1476552
1 MAY（MAY） to ETB
Br5.7281532
1 MAY（MAY） to KES
KSh5.0984472
1 MAY（MAY） to JOD
د.أ0.02799132
1 MAY（MAY） to PLN
0.1429176
1 MAY（MAY） to RON
лв0.1709484
1 MAY（MAY） to SEK
kr0.3699276
1 MAY（MAY） to BGN
лв0.0655368
1 MAY（MAY） to HUF
Ft13.0552464
1 MAY（MAY） to CZK
0.8156568
1 MAY（MAY） to KWD
د.ك0.0120414
1 MAY（MAY） to ILS
0.130284
1 MAY（MAY） to BOB
Bs0.272412
1 MAY（MAY） to AZN
0.067116
1 MAY（MAY） to TJS
SM0.3675588
1 MAY（MAY） to GEL
0.1073856
1 MAY（MAY） to AOA
Kz36.1869732
1 MAY（MAY） to BHD
.د.ب0.01484448
1 MAY（MAY） to BMD
$0.03948
1 MAY（MAY） to DKK
kr0.2510928
1 MAY（MAY） to HNL
L1.032402
1 MAY（MAY） to MUR
1.7888388
1 MAY（MAY） to NAD
$0.6802404
1 MAY（MAY） to NOK
kr0.392826
1 MAY（MAY） to NZD
$0.0675108
1 MAY（MAY） to PAB
B/.0.03948
1 MAY（MAY） to PGK
K0.16779
1 MAY（MAY） to QAR
ر.ق0.1437072
1 MAY（MAY） to RSD
дин.3.9389196
1 MAY（MAY） to UZS
soʻm475.6625412
1 MAY（MAY） to ALL
L3.2527572
1 MAY（MAY） to ANG
ƒ0.0706692
1 MAY（MAY） to AWG
ƒ0.071064
1 MAY（MAY） to BBD
$0.07896
1 MAY（MAY） to BAM
KM0.0655368
1 MAY（MAY） to BIF
Fr116.11068
1 MAY（MAY） to BND
$0.0505344
1 MAY（MAY） to BSD
$0.03948
1 MAY（MAY） to JMD
$6.3389088
1 MAY（MAY） to KHR
158.5540488
1 MAY（MAY） to KMF
Fr16.54212
1 MAY（MAY） to LAK
858.2608524
1 MAY（MAY） to LKR
Rs11.9379624
1 MAY（MAY） to MDL
L0.6608952
1 MAY（MAY） to MGA
Ar176.2497744
1 MAY（MAY） to MOP
P0.3162348
1 MAY（MAY） to MVR
0.604044
1 MAY（MAY） to MWK
MK68.5416228
1 MAY（MAY） to MZN
MT2.522772
1 MAY（MAY） to NPR
Rs5.614056
1 MAY（MAY） to PYG
278.01816
1 MAY（MAY） to RWF
Fr57.12756
1 MAY（MAY） to SBD
$0.3253152
1 MAY（MAY） to SCR
0.5771976
1 MAY（MAY） to SRD
$1.504188
1 MAY（MAY） to SVC
$0.3450552
1 MAY（MAY） to SZL
L0.6798456
1 MAY（MAY） to TMT
m0.13818
1 MAY（MAY） to TND
د.ت0.11496576
1 MAY（MAY） to TTD
$0.2672796
1 MAY（MAY） to UGX
Sh136.6008
1 MAY（MAY） to XAF
Fr22.02984
1 MAY（MAY） to XCD
$0.106596
1 MAY（MAY） to XOF
Fr22.02984
1 MAY（MAY） to XPF
Fr3.98748
1 MAY（MAY） to BWP
P0.5242944
1 MAY（MAY） to BZD
$0.0793548
1 MAY（MAY） to CVE
$3.7075668
1 MAY（MAY） to DJF
Fr7.02744
1 MAY（MAY） to DOP
$2.471448
1 MAY（MAY） to DZD
د.ج5.1118704
1 MAY（MAY） to FJD
$0.08883
1 MAY（MAY） to GNF
Fr343.2786
1 MAY（MAY） to GTQ
Q0.3024168
1 MAY（MAY） to GYD
$8.2556628
1 MAY（MAY） to ISK
kr4.7376

MAY资源

要更深入地了解 MAY，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MAY网站
区块查询

人们还问：关于MAY的其他问题

MAY（MAY）今日价格是多少？
MAY 实时价格为 0.03948 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MAY 兑 USD 的价格是多少？
当前 MAY 兑 USD 的价格为 $ 0.03948。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
MAY 的市值是多少？
MAY 的市值为 $ 12.34M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MAY 的流通供应量是多少？
MAY 的流通供应量为 312.66M USD
MAY 的历史最高价（ATH）是多少？
MAY 的历史最高价是 10.157036358034295 USD
MAY 的历史最低价（ATL）是多少？
MAY 的历史最低价是 0.03733335169831041 USD
MAY 的交易量是多少？
MAY 的 24 小时实时交易量为 $ 61.59K USD
MAY 今年会涨吗？
MAY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MAY 价格预测 获取更深入的分析。
MAY（MAY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-04 13:39:16链上数据
昨日美国以太坊现货ETF净流入2.335亿美元
10-04 11:26:38行业动态
USDC发行量突破750亿枚，市场份额占据24.9%
10-03 10:20:00行业动态
加密总市值重返4.2万亿美元上方，24小时涨幅2.3%
10-03 05:17:00行业动态
比特币突破12万美元大关，为8月中旬以来首次
10-01 14:11:00行业动态
昨日美国以太坊现货ETF净流入1.275亿美元，比特币现货ETF净流入4.3亿美元
09-30 18:14:00行业动态
当前主流CEX、DEX资金费率显示市场处中性略微偏向看空

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$0.03948
$0.03948
