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MarsCoin (MARSCOIN) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.05441 -- -5.72% +988.20% +988.20%

MarsCoin 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 MarsCoin 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 10 中立 3 买入 13 移动平均线 : 中立 卖出 8 中立 0 买入 6 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.0552 0.05515 R2 0.05515 0.05512 R1 0.05512 0.0551 PP 0.05507 0.05507 S1 0.05504 0.05504 S2 0.05499 0.05502 S3 0.05496 0.05499

MarsCoin 市场信号 当前净挂单量 -0.02M $0.05 M $0.07 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.22 M 3日主动卖出 $0.22 M 7日主动买卖差额 0.01M 7日主动买入 $0.69 M 7日主动卖出 $0.68 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 MarsCoin资金流向 净流入 MARSCOINUSDT价格 时间 净流入 价格 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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