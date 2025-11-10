Lunarbits 由 SpaceX Falcon 9 发射升空，搭载在 Lunarbits 创始人 Space Blue 策划的私人有效载荷（Lunaprise 任务）中，现在它们的双胞胎被铭刻在比特币序数符文代币上，以奖励 Space Blue 艺术家生态系统，其中包括贾斯汀·汀布莱克、韩国流行歌星、泰勒·斯威夫特、职业运动员和 222 个内容项目等艺术家，在全球范围内拥有超过 25 亿粉丝，所有这些纪念品和音乐现在都存档在月球上的第一个博物馆中，并将通过货币化提供给全球收藏家和粉丝。