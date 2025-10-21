Lunarbits（LUNARBITS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.0059
24H最高价 $ 0.007669
历史最高 ----
最低价 ----
涨跌幅（1H） 0.00%
涨跌幅（1D） +9.00%
漲跌幅（7D） -23.05%

Lunarbits（LUNARBITS）当前实时价格为 $ 0.006849。过去 24 小时内，LUNARBITS 的交易价格在 $ 0.0059 至 $ 0.007669 之间波动，市场活跃度显著。LUNARBITS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，LUNARBITS 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +9.00%，过去 7 天内累计变动为 -23.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lunarbits（LUNARBITS）市场信息

市值 ----
成交量（24H） $ 335.98
完全稀释市值 $ 1.52M
流通量 ----
总供应量 222,222,222
所属公链 BTCRUNES

Lunarbits 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 335.98。LUNARBITS 的流通量为 --，总供应量是 222222222，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.52M。