Luckify 透过可验证随机引擎（VRF）将游戏中的随机性去中心化。 LUCK 代币负责治理系统、驱动随机引擎，并在赌场类型游戏、战利品系统和 NFT 中对齐激励。 Luckify 是一个去中心化的随机性基础设施，为「可证明公平」的游戏和区块链应用提供动力，专为那些追求 透明性、无需信任性以及链上完整性 的用户而设计。