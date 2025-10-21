Luckify（LUCK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.1853 24H最高价 $ 0.2048 历史最高 $ 0.42965712613217444 最低价 $ 0.16129988859178526 涨跌幅（1H） +0.99% 涨跌幅（1D） +0.78% 漲跌幅（7D） -9.72%

Luckify（LUCK）当前实时价格为 $ 0.1924。过去 24 小时内，LUCK 的交易价格在 $ 0.1853 至 $ 0.2048 之间波动，市场活跃度显著。LUCK 的历史最高价为 $ 0.42965712613217444，历史最低价为 $ 0.16129988859178526。

从短期表现来看，LUCK 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.99%，过去 24 小时内变动为 +0.78%，过去 7 天内累计变动为 -9.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Luckify（LUCK）市场信息

排名 No.4132 市值 $ 0.00 成交量（24H） $ 108.28K 完全稀释市值 $ 192.40M 流通量 0.00 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 999,999,317.224016 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Luckify 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.28K。LUCK 的流通量为 0.00，总供应量是 999999317.224016，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 192.40M。