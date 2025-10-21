Lnfi Network（LN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.01531 24H最高价 $ 0.01661 历史最高 $ 0.06840658020810067 最低价 $ 0.013244003282532321 涨跌幅（1H） +0.43% 涨跌幅（1D） -0.12% 漲跌幅（7D） +16.69%

Lnfi Network（LN）当前实时价格为 $ 0.01601。过去 24 小时内，LN 的交易价格在 $ 0.01531 至 $ 0.01661 之间波动，市场活跃度显著。LN 的历史最高价为 $ 0.06840658020810067，历史最低价为 $ 0.013244003282532321。

从短期表现来看，LN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.43%，过去 24 小时内变动为 -0.12%，过去 7 天内累计变动为 +16.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lnfi Network（LN）市场信息

排名 No.1978 市值 $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M 成交量（24H） $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K 完全稀释市值 $ 16.01M$ 16.01M $ 16.01M 流通量 94.92M 94.92M 94.92M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 150,000,000 150,000,000 150,000,000 流通率 9.49% 所属公链 BSC

Lnfi Network 的当前市值为 $ 1.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.93K。LN 的流通量为 94.92M，总供应量是 150000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.01M。