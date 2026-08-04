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Lighter (LIT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.315 -- +2.56% -10.98% +169.12%

Lighter 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Lighter 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 13 中立 3 买入 10 移动平均线 : 中立 卖出 7 中立 0 买入 7 技术指标 : 卖出 卖出 6 中立 3 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.314 2.3136 R2 2.3136 2.3132 R1 2.3129 2.3129 PP 2.3125 2.3125 S1 2.3118 2.3121 S2 2.3114 2.3118 S3 2.3107 2.3114

Lighter 市场信号 当前净挂单量 -0.32M $2.21 M $2.52 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $2.78 M 3日主动卖出 $2.76 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $7.56 M 7日主动卖出 $7.56 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Lighter资金流向 净流入 LITUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.18 M 2.33 2026-08-13 $0.04 M 2.38 2026-08-12 -$0.54 M 2.32 2026-08-11 $0.82 M 2.42 2026-08-10 -$0.10 M 2.31 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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