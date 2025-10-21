Line Protocol（LINE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 24H最低价 $ 0.0000137 $ 0.0000137 $ 0.0000137 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001$ 0.00001 $ 0.00001 24H最高价 $ 0.0000137$ 0.0000137 $ 0.0000137 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -65.17% 漲跌幅（7D） -65.17%

Line Protocol（LINE）当前实时价格为 $ 0.0000108。过去 24 小时内，LINE 的交易价格在 $ 0.00001 至 $ 0.0000137 之间波动，市场活跃度显著。LINE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，LINE 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -65.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Line Protocol（LINE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 30.49$ 30.49 $ 30.49 完全稀释市值 $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K 流通量 ---- -- 总供应量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 所属公链 BASE

Line Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.49。LINE 的流通量为 --，总供应量是 500000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.40K。