Light 当前实时价格为 0.01586 USD。跟踪 LIGHT1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 LIGHT1 价格趋势。

Light 图标

Light实时价格 (LIGHT1)

1 LIGHT1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01586
$0.01586$0.01586
-0.43%1D
USD
Light (LIGHT1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:07:39 (UTC+8)

Light（LIGHT1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01109
$ 0.01109$ 0.01109
24H最低价
$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598
24H最高价

$ 0.01109
$ 0.01109$ 0.01109

$ 0.01598
$ 0.01598$ 0.01598

$ 1.2978436058017955
$ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955

$ 0.009388982461987756
$ 0.009388982461987756$ 0.009388982461987756

-0.32%

-0.43%

+11.84%

+11.84%

Light（LIGHT1）当前实时价格为 $ 0.01586。过去 24 小时内，LIGHT1 的交易价格在 $ 0.01109$ 0.01598 之间波动，市场活跃度显著。LIGHT1 的历史最高价为 $ 1.2978436058017955，历史最低价为 $ 0.009388982461987756

从短期表现来看，LIGHT1 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.32%，过去 24 小时内变动为 -0.43%，过去 7 天内累计变动为 +11.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Light（LIGHT1）市场信息

No.1312

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

$ 58.11K
$ 58.11K$ 58.11K

$ 15.86M
$ 15.86M$ 15.86M

514.73M
514.73M 514.73M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

944,061,826.8949764
944,061,826.8949764 944,061,826.8949764

51.47%

SOL

Light 的当前市值为 $ 8.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.11K。LIGHT1 的流通量为 514.73M，总供应量是 944061826.8949764，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.86M

Light（LIGHT1）价格历史 USD

跟踪 Light 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000685-0.43%
30天$ +0.00011+0.69%
60天$ -0.0497-75.81%
90天$ -0.03414-68.28%
Light 今日价格变化

今天，LIGHT1 记录了 $ -0.0000685 (-0.43%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Light 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00011 (+0.69%)，显示了该代币在短期内的表现。

Light 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，LIGHT1 的变化为 $ -0.0497 (-75.81%)，从而更广泛地了解其表现。

Light 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.03414 (-68.28%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Light（LIGHT1）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Light 价格历史页面

什么是Light (LIGHT1)

由 Heaven Labs 基金会支持的 LIGHT 生态系统基金

Light在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Light 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 LIGHT1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Light 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Light 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Light 价格预测 (USD)

Light（LIGHT1）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Light（LIGHT1）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Light 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Light 价格预测

Light（LIGHT1）代币经济

了解 Light（LIGHT1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 LIGHT1 代币的完整经济学

如何购买Light (LIGHT1)

正在寻找如何购买 Light？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Light。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

LIGHT1 兑换为当地货币

1 Light（LIGHT1） to VND
417.3559
1 Light（LIGHT1） to AUD
A$0.0242658
1 Light（LIGHT1） to GBP
0.011895
1 Light（LIGHT1） to EUR
0.0136396
1 Light（LIGHT1） to USD
$0.01586
1 Light（LIGHT1） to MYR
RM0.0669292
1 Light（LIGHT1） to TRY
0.6662786
1 Light（LIGHT1） to JPY
¥2.42658
1 Light（LIGHT1） to ARS
ARS$23.4962728
1 Light（LIGHT1） to RUB
1.2800606
1 Light（LIGHT1） to INR
1.3929838
1 Light（LIGHT1） to IDR
Rp264.3332276
1 Light（LIGHT1） to PHP
0.9312992
1 Light（LIGHT1） to EGP
￡E.0.7535086
1 Light（LIGHT1） to BRL
R$0.0853268
1 Light（LIGHT1） to CAD
C$0.0220454
1 Light（LIGHT1） to BDT
1.940471
1 Light（LIGHT1） to NGN
23.1194392
1 Light（LIGHT1） to COP
$61.4727256
1 Light（LIGHT1） to ZAR
R.0.272792
1 Light（LIGHT1） to UAH
0.6659614
1 Light（LIGHT1） to TZS
T.Sh.39.1604018
1 Light（LIGHT1） to VES
Bs3.36232
1 Light（LIGHT1） to CLP
$14.95598
1 Light（LIGHT1） to PKR
Rs4.4864768
1 Light（LIGHT1） to KZT
8.5268118
1 Light（LIGHT1） to THB
฿0.5176704
1 Light（LIGHT1） to TWD
NT$0.4891224
1 Light（LIGHT1） to AED
د.إ0.0582062
1 Light（LIGHT1） to CHF
Fr0.0125294
1 Light（LIGHT1） to HKD
HK$0.1230736
1 Light（LIGHT1） to AMD
֏6.0580442
1 Light（LIGHT1） to MAD
.د.م0.1460706
1 Light（LIGHT1） to MXN
$0.291824
1 Light（LIGHT1） to SAR
ريال0.0593164
1 Light（LIGHT1） to ETB
Br2.424201
1 Light（LIGHT1） to KES
KSh2.0426094
1 Light（LIGHT1） to JOD
د.أ0.01124474
1 Light（LIGHT1） to PLN
0.0577304
1 Light（LIGHT1） to RON
лв0.0693082
1 Light（LIGHT1） to SEK
kr0.1489254
1 Light（LIGHT1） to BGN
лв0.0266448
1 Light（LIGHT1） to HUF
Ft5.320237
1 Light（LIGHT1） to CZK
0.331474
1 Light（LIGHT1） to KWD
د.ك0.00485316
1 Light（LIGHT1） to ILS
0.0520208
1 Light（LIGHT1） to BOB
Bs0.1092754
1 Light（LIGHT1） to AZN
0.026962
1 Light（LIGHT1） to TJS
SM0.1476566
1 Light（LIGHT1） to GEL
0.0429806
1 Light（LIGHT1） to AOA
Kz14.5104726
1 Light（LIGHT1） to BHD
.د.ب0.00596336
1 Light（LIGHT1） to BMD
$0.01586
1 Light（LIGHT1） to DKK
kr0.1018212
1 Light（LIGHT1） to HNL
L0.4160078
1 Light（LIGHT1） to MUR
0.7219472
1 Light（LIGHT1） to NAD
$0.2746952
1 Light（LIGHT1） to NOK
kr0.1586
1 Light（LIGHT1） to NZD
$0.0274378
1 Light（LIGHT1） to PAB
B/.0.01586
1 Light（LIGHT1） to PGK
K0.0675636
1 Light（LIGHT1） to QAR
ر.ق0.0577304
1 Light（LIGHT1） to RSD
дин.1.5988466
1 Light（LIGHT1） to UZS
soʻm191.0842934
1 Light（LIGHT1） to ALL
L1.3178074
1 Light（LIGHT1） to ANG
ƒ0.0283894
1 Light（LIGHT1） to AWG
ƒ0.0283894
1 Light（LIGHT1） to BBD
$0.03172
1 Light（LIGHT1） to BAM
KM0.0266448
1 Light（LIGHT1） to BIF
Fr46.64426
1 Light（LIGHT1） to BND
$0.0204594
1 Light（LIGHT1） to BSD
$0.01586
1 Light（LIGHT1） to JMD
$2.5395032
1 Light（LIGHT1） to KHR
63.6947116
1 Light（LIGHT1） to KMF
Fr6.72464
1 Light（LIGHT1） to LAK
344.7826018
1 Light（LIGHT1） to LKR
රු4.8089106
1 Light（LIGHT1） to MDL
L0.2710474
1 Light（LIGHT1） to MGA
Ar71.44137
1 Light（LIGHT1） to MOP
P0.1267214
1 Light（LIGHT1） to MVR
0.242658
1 Light（LIGHT1） to MWK
MK27.439386
1 Light（LIGHT1） to MZN
MT1.013454
1 Light（LIGHT1） to NPR
रु2.2234134
1 Light（LIGHT1） to PYG
111.68612
1 Light（LIGHT1） to RWF
Fr22.98114
1 Light（LIGHT1） to SBD
$0.1306864
1 Light（LIGHT1） to SCR
0.2198196
1 Light（LIGHT1） to SRD
$0.6301178
1 Light（LIGHT1） to SVC
$0.1384578
1 Light（LIGHT1） to SZL
L0.2746952
1 Light（LIGHT1） to TMT
m0.0556686
1 Light（LIGHT1） to TND
د.ت0.04653324
1 Light（LIGHT1） to TTD
$0.1073722
1 Light（LIGHT1） to UGX
Sh55.06592
1 Light（LIGHT1） to XAF
Fr8.94504
1 Light（LIGHT1） to XCD
$0.042822
1 Light（LIGHT1） to XOF
Fr8.94504
1 Light（LIGHT1） to XPF
Fr1.61772
1 Light（LIGHT1） to BWP
P0.226005
1 Light（LIGHT1） to BZD
$0.03172
1 Light（LIGHT1） to CVE
$1.5036866
1 Light（LIGHT1） to DJF
Fr2.80722
1 Light（LIGHT1） to DOP
$1.0145642
1 Light（LIGHT1） to DZD
د.ج2.0640204
1 Light（LIGHT1） to FJD
$0.0360022
1 Light（LIGHT1） to GNF
Fr137.9027
1 Light（LIGHT1） to GTQ
Q0.1211704
1 Light（LIGHT1） to GYD
$3.3129954
1 Light（LIGHT1） to ISK
kr1.93492

Light资源

要更深入地了解 Light，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Light网站
区块查询

人们还问：关于Light的其他问题

Light（LIGHT1）今日价格是多少？
LIGHT1 实时价格为 0.01586 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 LIGHT1 兑 USD 的价格是多少？
当前 LIGHT1 兑 USD 的价格为 $ 0.01586。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Light 的市值是多少？
LIGHT1 的市值为 $ 8.16M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
LIGHT1 的流通供应量是多少？
LIGHT1 的流通供应量为 514.73M USD
LIGHT1 的历史最高价（ATH）是多少？
LIGHT1 的历史最高价是 1.2978436058017955 USD
LIGHT1 的历史最低价（ATL）是多少？
LIGHT1 的历史最低价是 0.009388982461987756 USD
LIGHT1 的交易量是多少？
LIGHT1 的 24 小时实时交易量为 $ 58.11K USD
LIGHT1 今年会涨吗？
LIGHT1 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 LIGHT1 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:07:39 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

LIGHT1 兑 USD 计算器

数量

LIGHT1
LIGHT1
USD
USD

1 LIGHT1 = 0.01586 USD

交易 LIGHT1

LIGHT1/USDT
$0.01586
$0.01586$0.01586
-0.50%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

