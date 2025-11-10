CyberKongz 为 NFT 项目和实用性概念铺平了道路；开创了 ERC-20 交易对、智能合约保护、二次收集实用性等多项创新。该项目面向对 NFT 和 DeFi 充满热情的 Web3 爱好者。CyberKongz 已与阿迪达斯和 Kawada（nanoblocks）等大型 Web2 品牌合作，推出了畅销的实体和数字产品。