CyberKongz（KONG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00661 $ 0.00661 $ 0.00661 24H最低价 $ 0.00688 $ 0.00688 $ 0.00688 24H最高价 24H最低价 $ 0.00661$ 0.00661 $ 0.00661 24H最高价 $ 0.00688$ 0.00688 $ 0.00688 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） -0.59% 漲跌幅（7D） -27.60% 漲跌幅（7D） -27.60%

CyberKongz（KONG）当前实时价格为 $ 0.00669。过去 24 小时内，KONG 的交易价格在 $ 0.00661 至 $ 0.00688 之间波动，市场活跃度显著。KONG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，KONG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 -0.59%，过去 7 天内累计变动为 -27.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CyberKongz（KONG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K 完全稀释市值 $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

CyberKongz 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.59K。KONG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.69M。