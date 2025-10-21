CyberKongz 当前实时价格为 0.00669 USD。跟踪 KONG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KONG 价格趋势。CyberKongz 当前实时价格为 0.00669 USD。跟踪 KONG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KONG 价格趋势。

CyberKongz 图标

CyberKongz实时价格 (KONG)

1 KONG 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00669
-0.59%1D
USD
CyberKongz (KONG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:06:49 (UTC+8)

CyberKongz（KONG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00661
24H最低价
$ 0.00688
24H最高价

$ 0.00661
$ 0.00688
--
--
+0.29%

-0.59%

-27.60%

-27.60%

CyberKongz（KONG）当前实时价格为 $ 0.00669。过去 24 小时内，KONG 的交易价格在 $ 0.00661$ 0.00688 之间波动，市场活跃度显著。KONG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，KONG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 -0.59%，过去 7 天内累计变动为 -27.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CyberKongz（KONG）市场信息

$ 11.59K
$ 11.59K$ 11.59K

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

CyberKongz 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.59K。KONG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.69M

CyberKongz（KONG）价格历史 USD

跟踪 CyberKongz 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000397-0.59%
30天$ -0.00378-36.11%
60天$ -0.01331-66.55%
90天$ -0.01331-66.55%
CyberKongz 今日价格变化

今天，KONG 记录了 $ -0.0000397 (-0.59%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

CyberKongz 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00378 (-36.11%)，显示了该代币在短期内的表现。

CyberKongz 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，KONG 的变化为 $ -0.01331 (-66.55%)，从而更广泛地了解其表现。

CyberKongz 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01331 (-66.55%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 CyberKongz（KONG）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 CyberKongz 价格历史页面

什么是CyberKongz (KONG)

CyberKongz 为 NFT 项目和实用性概念铺平了道路；开创了 ERC-20 交易对、智能合约保护、二次收集实用性等多项创新。该项目面向对 NFT 和 DeFi 充满热情的 Web3 爱好者。CyberKongz 已与阿迪达斯和 Kawada（nanoblocks）等大型 Web2 品牌合作，推出了畅销的实体和数字产品。

CyberKongz在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 CyberKongz 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 KONG 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 CyberKongz 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 CyberKongz 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

CyberKongz 价格预测 (USD)

CyberKongz（KONG）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 CyberKongz（KONG）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 CyberKongz 的长期和短期价格预测。

现在就查看 CyberKongz 价格预测

CyberKongz（KONG）代币经济

了解 CyberKongz（KONG）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 KONG 代币的完整经济学

如何购买CyberKongz (KONG)

正在寻找如何购买 CyberKongz？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买CyberKongz。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

KONG 兑换为当地货币

1 CyberKongz（KONG） to VND
176.04735
1 CyberKongz（KONG） to AUD
A$0.0102357
1 CyberKongz（KONG） to GBP
0.0050175
1 CyberKongz（KONG） to EUR
0.0057534
1 CyberKongz（KONG） to USD
$0.00669
1 CyberKongz（KONG） to MYR
RM0.0282318
1 CyberKongz（KONG） to TRY
0.2810469
1 CyberKongz（KONG） to JPY
¥1.02357
1 CyberKongz（KONG） to ARS
ARS$9.9111012
1 CyberKongz（KONG） to RUB
0.5399499
1 CyberKongz（KONG） to INR
0.5875827
1 CyberKongz（KONG） to IDR
Rp111.4999554
1 CyberKongz（KONG） to PHP
0.3928368
1 CyberKongz（KONG） to EGP
￡E.0.3178419
1 CyberKongz（KONG） to BRL
R$0.0359922
1 CyberKongz（KONG） to CAD
C$0.0092991
1 CyberKongz（KONG） to BDT
0.8185215
1 CyberKongz（KONG） to NGN
9.7521468
1 CyberKongz（KONG） to COP
$25.9301724
1 CyberKongz（KONG） to ZAR
R.0.1149342
1 CyberKongz（KONG） to UAH
0.2809131
1 CyberKongz（KONG） to TZS
T.Sh.16.5184797
1 CyberKongz（KONG） to VES
Bs1.41828
1 CyberKongz（KONG） to CLP
$6.30867
1 CyberKongz（KONG） to PKR
Rs1.8924672
1 CyberKongz（KONG） to KZT
3.5967447
1 CyberKongz（KONG） to THB
฿0.2183616
1 CyberKongz（KONG） to TWD
NT$0.2063196
1 CyberKongz（KONG） to AED
د.إ0.0245523
1 CyberKongz（KONG） to CHF
Fr0.0052851
1 CyberKongz（KONG） to HKD
HK$0.0519144
1 CyberKongz（KONG） to AMD
֏2.5553793
1 CyberKongz（KONG） to MAD
.د.م0.0616149
1 CyberKongz（KONG） to MXN
$0.123096
1 CyberKongz（KONG） to SAR
ريال0.0250875
1 CyberKongz（KONG） to ETB
Br1.0225665
1 CyberKongz（KONG） to KES
KSh0.8616051
1 CyberKongz（KONG） to JOD
د.أ0.00474321
1 CyberKongz（KONG） to PLN
0.0243516
1 CyberKongz（KONG） to RON
лв0.0292353
1 CyberKongz（KONG） to SEK
kr0.0627522
1 CyberKongz（KONG） to BGN
лв0.0112392
1 CyberKongz（KONG） to HUF
Ft2.2434246
1 CyberKongz（KONG） to CZK
0.1397541
1 CyberKongz（KONG） to KWD
د.ك0.00204714
1 CyberKongz（KONG） to ILS
0.0219432
1 CyberKongz（KONG） to BOB
Bs0.0460941
1 CyberKongz（KONG） to AZN
0.011373
1 CyberKongz（KONG） to TJS
SM0.0622839
1 CyberKongz（KONG） to GEL
0.0181299
1 CyberKongz（KONG） to AOA
Kz6.1207479
1 CyberKongz（KONG） to BHD
.د.ب0.00251544
1 CyberKongz（KONG） to BMD
$0.00669
1 CyberKongz（KONG） to DKK
kr0.0429498
1 CyberKongz（KONG） to HNL
L0.1754787
1 CyberKongz（KONG） to MUR
0.3045288
1 CyberKongz（KONG） to NAD
$0.1158708
1 CyberKongz（KONG） to NOK
kr0.0668331
1 CyberKongz（KONG） to NZD
$0.0115737
1 CyberKongz（KONG） to PAB
B/.0.00669
1 CyberKongz（KONG） to PGK
K0.0284994
1 CyberKongz（KONG） to QAR
ر.ق0.0243516
1 CyberKongz（KONG） to RSD
дин.0.6744189
1 CyberKongz（KONG） to UZS
soʻm80.6023911
1 CyberKongz（KONG） to ALL
L0.5558721
1 CyberKongz（KONG） to ANG
ƒ0.0119751
1 CyberKongz（KONG） to AWG
ƒ0.0119751
1 CyberKongz（KONG） to BBD
$0.01338
1 CyberKongz（KONG） to BAM
KM0.0112392
1 CyberKongz（KONG） to BIF
Fr19.67529
1 CyberKongz（KONG） to BND
$0.0086301
1 CyberKongz（KONG） to BSD
$0.00669
1 CyberKongz（KONG） to JMD
$1.0712028
1 CyberKongz（KONG） to KHR
26.8674414
1 CyberKongz（KONG） to KMF
Fr2.83656
1 CyberKongz（KONG） to LAK
145.4347797
1 CyberKongz（KONG） to LKR
රු2.0284749
1 CyberKongz（KONG） to MDL
L0.1143321
1 CyberKongz（KONG） to MGA
Ar30.135105
1 CyberKongz（KONG） to MOP
P0.0534531
1 CyberKongz（KONG） to MVR
0.102357
1 CyberKongz（KONG） to MWK
MK11.574369
1 CyberKongz（KONG） to MZN
MT0.427491
1 CyberKongz（KONG） to NPR
रु0.9378711
1 CyberKongz（KONG） to PYG
47.11098
1 CyberKongz（KONG） to RWF
Fr9.69381
1 CyberKongz（KONG） to SBD
$0.0551256
1 CyberKongz（KONG） to SCR
0.0927234
1 CyberKongz（KONG） to SRD
$0.2657937
1 CyberKongz（KONG） to SVC
$0.0584037
1 CyberKongz（KONG） to SZL
L0.1158708
1 CyberKongz（KONG） to TMT
m0.0234819
1 CyberKongz（KONG） to TND
د.ت0.01962846
1 CyberKongz（KONG） to TTD
$0.0452913
1 CyberKongz（KONG） to UGX
Sh23.22768
1 CyberKongz（KONG） to XAF
Fr3.77316
1 CyberKongz（KONG） to XCD
$0.018063
1 CyberKongz（KONG） to XOF
Fr3.77316
1 CyberKongz（KONG） to XPF
Fr0.68238
1 CyberKongz（KONG） to BWP
P0.0953325
1 CyberKongz（KONG） to BZD
$0.01338
1 CyberKongz（KONG） to CVE
$0.6342789
1 CyberKongz（KONG） to DJF
Fr1.18413
1 CyberKongz（KONG） to DOP
$0.4279593
1 CyberKongz（KONG） to DZD
د.ج0.8706366
1 CyberKongz（KONG） to FJD
$0.0151863
1 CyberKongz（KONG） to GNF
Fr58.16955
1 CyberKongz（KONG） to GTQ
Q0.0511116
1 CyberKongz（KONG） to GYD
$1.3974741
1 CyberKongz（KONG） to ISK
kr0.81618

CyberKongz资源

要更深入地了解 CyberKongz，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方CyberKongz网站
区块查询

人们还问：关于CyberKongz的其他问题

CyberKongz（KONG）今日价格是多少？
KONG 实时价格为 0.00669 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 KONG 兑 USD 的价格是多少？
当前 KONG 兑 USD 的价格为 $ 0.00669。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
CyberKongz 的市值是多少？
KONG 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
KONG 的流通供应量是多少？
KONG 的流通供应量为 -- USD
KONG 的历史最高价（ATH）是多少？
KONG 的历史最高价是 -- USD
KONG 的历史最低价（ATL）是多少？
KONG 的历史最低价是 -- USD
KONG 的交易量是多少？
KONG 的 24 小时实时交易量为 $ 11.59K USD
KONG 今年会涨吗？
KONG 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 KONG 价格预测 获取更深入的分析。
CyberKongz（KONG）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

