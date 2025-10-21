KIND 当前实时价格为 0.0010097 USD。跟踪 KIND 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KIND 价格趋势。KIND 当前实时价格为 0.0010097 USD。跟踪 KIND 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KIND 价格趋势。

KIND 图标

KIND实时价格 (KIND)

1 KIND 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0009961
$0.0009961$0.0009961
-4.13%1D
USD
KIND (KIND) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:06:27 (UTC+8)

KIND（KIND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00095
$ 0.00095$ 0.00095
24H最低价
$ 0.0010977
$ 0.0010977$ 0.0010977
24H最高价

$ 0.00095
$ 0.00095$ 0.00095

$ 0.0010977
$ 0.0010977$ 0.0010977

--
----

--
----

+4.11%

-4.13%

-7.00%

-7.00%

KIND（KIND）当前实时价格为 $ 0.0010097。过去 24 小时内，KIND 的交易价格在 $ 0.00095$ 0.0010977 之间波动，市场活跃度显著。KIND 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，KIND 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.11%，过去 24 小时内变动为 -4.13%，过去 7 天内累计变动为 -7.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KIND（KIND）市场信息

--
----

$ 59.47K
$ 59.47K$ 59.47K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

KIND 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.47K。KIND 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

KIND（KIND）价格历史 USD

跟踪 KIND 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000042911-4.13%
30天$ -0.0009463-48.38%
60天$ -0.0049903-83.18%
90天$ -0.0049903-83.18%
KIND 今日价格变化

今天，KIND 记录了 $ -0.000042911 (-4.13%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

KIND 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0009463 (-48.38%)，显示了该代币在短期内的表现。

KIND 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，KIND 的变化为 $ -0.0049903 (-83.18%)，从而更广泛地了解其表现。

KIND 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0049903 (-83.18%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 KIND（KIND）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 KIND 价格历史页面

什么是KIND (KIND)

$KIND 由 YouTube 创作者 @ColeCaetano_ 发起，用加密货币支持零观众小主播。项目延续其两年的慈善行动

KIND在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 KIND 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 KIND 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 KIND 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 KIND 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

KIND 价格预测 (USD)

KIND（KIND）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 KIND（KIND）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 KIND 的长期和短期价格预测。

现在就查看 KIND 价格预测

KIND（KIND）代币经济

了解 KIND（KIND）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 KIND 代币的完整经济学

如何购买KIND (KIND)

正在寻找如何购买 KIND？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买KIND。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

KIND 兑换为当地货币

1 KIND（KIND） to VND
26.5702555
1 KIND（KIND） to AUD
A$0.001544841
1 KIND（KIND） to GBP
0.000757275
1 KIND（KIND） to EUR
0.000868342
1 KIND（KIND） to USD
$0.0010097
1 KIND（KIND） to MYR
RM0.004260934
1 KIND（KIND） to TRY
0.042417497
1 KIND（KIND） to JPY
¥0.1544841
1 KIND（KIND） to ARS
ARS$1.502524473
1 KIND（KIND） to RUB
0.081492887
1 KIND（KIND） to INR
0.088681951
1 KIND（KIND） to IDR
Rp16.828326602
1 KIND（KIND） to PHP
0.059289584
1 KIND（KIND） to EGP
￡E.0.047970847
1 KIND（KIND） to BRL
R$0.005432186
1 KIND（KIND） to CAD
C$0.001403483
1 KIND（KIND） to BDT
0.123536795
1 KIND（KIND） to NGN
1.471859884
1 KIND（KIND） to COP
$3.913556812
1 KIND（KIND） to ZAR
R.0.017346646
1 KIND（KIND） to UAH
0.042397303
1 KIND（KIND） to TZS
T.Sh.2.493080561
1 KIND（KIND） to VES
Bs0.2140564
1 KIND（KIND） to CLP
$0.9521471
1 KIND（KIND） to PKR
Rs0.285623936
1 KIND（KIND） to KZT
0.542845011
1 KIND（KIND） to THB
฿0.032956608
1 KIND（KIND） to TWD
NT$0.031139148
1 KIND（KIND） to AED
د.إ0.003705599
1 KIND（KIND） to CHF
Fr0.000797663
1 KIND（KIND） to HKD
HK$0.007835272
1 KIND（KIND） to AMD
֏0.385675109
1 KIND（KIND） to MAD
.د.م0.009299337
1 KIND（KIND） to MXN
$0.01857848
1 KIND（KIND） to SAR
ريال0.003786375
1 KIND（KIND） to ETB
Br0.154332645
1 KIND（KIND） to KES
KSh0.130039263
1 KIND（KIND） to JOD
د.أ0.0007158773
1 KIND（KIND） to PLN
0.003675308
1 KIND（KIND） to RON
лв0.004412389
1 KIND（KIND） to SEK
kr0.009470986
1 KIND（KIND） to BGN
лв0.001696296
1 KIND（KIND） to HUF
Ft0.338592798
1 KIND（KIND） to CZK
0.021092633
1 KIND（KIND） to KWD
د.ك0.0003089682
1 KIND（KIND） to ILS
0.003311816
1 KIND（KIND） to BOB
Bs0.006956833
1 KIND（KIND） to AZN
0.00171649
1 KIND（KIND） to TJS
SM0.009400307
1 KIND（KIND） to GEL
0.002736287
1 KIND（KIND） to AOA
Kz0.923784627
1 KIND（KIND） to BHD
.د.ب0.0003796472
1 KIND（KIND） to BMD
$0.0010097
1 KIND（KIND） to DKK
kr0.006482274
1 KIND（KIND） to HNL
L0.026484431
1 KIND（KIND） to MUR
0.045961544
1 KIND（KIND） to NAD
$0.017488004
1 KIND（KIND） to NOK
kr0.010086903
1 KIND（KIND） to NZD
$0.001746781
1 KIND（KIND） to PAB
B/.0.0010097
1 KIND（KIND） to PGK
K0.004301322
1 KIND（KIND） to QAR
ر.ق0.003675308
1 KIND（KIND） to RSD
дин.0.101787857
1 KIND（KIND） to UZS
soʻm12.165057443
1 KIND（KIND） to ALL
L0.083895973
1 KIND（KIND） to ANG
ƒ0.001807363
1 KIND（KIND） to AWG
ƒ0.001807363
1 KIND（KIND） to BBD
$0.0020194
1 KIND（KIND） to BAM
KM0.001696296
1 KIND（KIND） to BIF
Fr2.9695277
1 KIND（KIND） to BND
$0.001302513
1 KIND（KIND） to BSD
$0.0010097
1 KIND（KIND） to JMD
$0.161673164
1 KIND（KIND） to KHR
4.055015782
1 KIND（KIND） to KMF
Fr0.4281128
1 KIND（KIND） to LAK
21.949999561
1 KIND（KIND） to LKR
රු0.306151137
1 KIND（KIND） to MDL
L0.017255773
1 KIND（KIND） to MGA
Ar4.54819365
1 KIND（KIND） to MOP
P0.008067503
1 KIND（KIND） to MVR
0.01544841
1 KIND（KIND） to MWK
MK1.74688197
1 KIND（KIND） to MZN
MT0.06451983
1 KIND（KIND） to NPR
रु0.141549843
1 KIND（KIND） to PYG
7.1103074
1 KIND（KIND） to RWF
Fr1.4630553
1 KIND（KIND） to SBD
$0.008319928
1 KIND（KIND） to SCR
0.013994442
1 KIND（KIND） to SRD
$0.040115381
1 KIND（KIND） to SVC
$0.008814681
1 KIND（KIND） to SZL
L0.017488004
1 KIND（KIND） to TMT
m0.003544047
1 KIND（KIND） to TND
د.ت0.0029624598
1 KIND（KIND） to TTD
$0.006835669
1 KIND（KIND） to UGX
Sh3.5056784
1 KIND（KIND） to XAF
Fr0.5694708
1 KIND（KIND） to XCD
$0.00272619
1 KIND（KIND） to XOF
Fr0.5694708
1 KIND（KIND） to XPF
Fr0.1029894
1 KIND（KIND） to BWP
P0.014388225
1 KIND（KIND） to BZD
$0.0020194
1 KIND（KIND） to CVE
$0.095729657
1 KIND（KIND） to DJF
Fr0.1787169
1 KIND（KIND） to DOP
$0.064590509
1 KIND（KIND） to DZD
د.ج0.131402358
1 KIND（KIND） to FJD
$0.002292019
1 KIND（KIND） to GNF
Fr8.7793415
1 KIND（KIND） to GTQ
Q0.007714108
1 KIND（KIND） to GYD
$0.210916233
1 KIND（KIND） to ISK
kr0.1231834

要更深入地了解 KIND,请考虑探索其他资源,例如白皮书、官方网站和其他发布信息:

区块查询

人们还问：关于KIND的其他问题

KIND（KIND）今日价格是多少？
KIND 实时价格为 0.0010097 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 KIND 兑 USD 的价格是多少？
当前 KIND 兑 USD 的价格为 $ 0.0010097。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
KIND 的市值是多少？
KIND 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
KIND 的流通供应量是多少？
KIND 的流通供应量为 -- USD
KIND 的历史最高价（ATH）是多少？
KIND 的历史最高价是 -- USD
KIND 的历史最低价（ATL）是多少？
KIND 的历史最低价是 -- USD
KIND 的交易量是多少？
KIND 的 24 小时实时交易量为 $ 59.47K USD
KIND 今年会涨吗？
KIND 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 KIND 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:06:27 (UTC+8)

KIND（KIND）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品,并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力,并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降,也可能上升,而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息,请参考我们的使用条款和风险警告。

