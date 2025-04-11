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Kayen Protocol实时价格 (KAYEN)

USD

Kayen Protocol (KAYEN) 实时价格图表

$0.0246
$0.0246$0.0246
-1.60%(1D)

KAYEN 实时价格数据和信息

今天 Kayen Protocol (KAYEN) 的当前价格为 0.0246 USD，当前市值为 -- USD。 KAYEN 兑换USD的价格实时更新。
Kayen Protocol的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 503.95 USD
- Kayen Protocol在一天内的涨跌幅是 -1.60%
- 它的流通供应量是-- USD。

在获取 MEXC 上从 KAYEN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 KAYEN 价格信息的首选平台。

KAYEN价格表现USD

跟踪 Kayen Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0004-1.60%
30天$ -0.0444-64.35%
60天$ -0.0304-55.28%
90天$ -0.0304-55.28%
Kayen Protocol 今日价格变化

今天，KAYEN 记录了 $ -0.0004 (-1.60%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Kayen Protocol 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0444 (-64.35%)，显示了该代币在短期内的表现。

Kayen Protocol 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，KAYEN 的变化为 $ -0.0304 (-55.28%)，从而更广泛地了解其表现。

Kayen Protocol 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0304 (-55.28%)，从而深入了解了代币的长期走势。

KAYEN价格信息

探索 Kayen Protocol 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02443
$ 0.02443$ 0.02443

$ 0.02537
$ 0.02537$ 0.02537

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

-1.17%

-1.60%

-12.71%

KAYEN市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 503.95
$ 503.95$ 503.95

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什么是Kayen Protocol (KAYEN)

KAYEN 协议是一个社区驱动的 RWA 生态系统，致力于 SportFi 和 SocialFi。从 Fan Token DEX 作为协议的第一个也是旗舰产品开始，KAYEN 的愿景是建立一个针对粉丝代币和 SportFi/SocialFi 的综合平台。

Kayen Protocol在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Kayen Protocol 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 KAYEN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Kayen Protocol 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Kayen Protocol 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Kayen Protocol价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Kayen Protocol、比特币或以太坊。 KAYEN未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Kayen Protocol价格预测页面

Kayen Protocol价格历史

追踪KAYEN的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估KAYEN的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Kayen Protocol价格历史页面

如何购买Kayen Protocol (KAYEN)

正在寻找如何购买 Kayen Protocol？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Kayen Protocol。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

KAYEN 兑换为当地货币

1 KAYEN 兑换 VND
630.7686
1 KAYEN 兑换 AUD
A$0.039114
1 KAYEN 兑换 GBP
0.018696
1 KAYEN 兑换 EUR
0.021648
1 KAYEN 兑换 USD
$0.0246
1 KAYEN 兑换 MYR
RM0.108732
1 KAYEN 兑换 TRY
0.936276
1 KAYEN 兑换 JPY
¥3.530346
1 KAYEN 兑换 RUB
2.046228
1 KAYEN 兑换 INR
2.114616
1 KAYEN 兑换 IDR
Rp409.999836
1 KAYEN 兑换 KRW
34.94307
1 KAYEN 兑换 PHP
1.406628
1 KAYEN 兑换 EGP
￡E.1.261488
1 KAYEN 兑换 BRL
R$0.144156
1 KAYEN 兑换 CAD
C$0.033948
1 KAYEN 兑换 BDT
2.98275
1 KAYEN 兑换 NGN
39.109572
1 KAYEN 兑换 UAH
1.016226
1 KAYEN 兑换 VES
Bs1.7466
1 KAYEN 兑换 PKR
Rs6.882834
1 KAYEN 兑换 KZT
12.686712
1 KAYEN 兑换 THB
฿0.823362
1 KAYEN 兑换 TWD
NT$0.796302
1 KAYEN 兑换 AED
د.إ0.090282
1 KAYEN 兑换 CHF
Fr0.019926
1 KAYEN 兑换 HKD
HK$0.19065
1 KAYEN 兑换 MAD
.د.م0.228288
1 KAYEN 兑换 MXN
$0.49938

Kayen Protocol资源

要更深入地了解 Kayen Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Kayen Protocol网站
区块查询

人们还问：关于Kayen Protocol的其他问题

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