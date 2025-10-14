Karat 利用链上 MPC 和 ZK 技术创建可共享的 Web 2 和 3 ID 数据层。 Karat 对电子邮件和 Twitter 等用户数据进行加密，将其链接到用户的钱包，并将其存储在 IPFS 上。然后，用户和节点将获得 MPC 私钥，从而使他们能够完全分散对所有数据访问权限的控制。该基础设施旨在成为未来所有需要 Web3 社交、数据索引、广告投放和登录权限调用的 Dapp 的基础设施。

