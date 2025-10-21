KaratDAO 当前实时价格为 0.0005822 USD。跟踪 KARAT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KARAT 价格趋势。KaratDAO 当前实时价格为 0.0005822 USD。跟踪 KARAT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 KARAT 价格趋势。

1 KARAT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0005822
$0.0005822$0.0005822
-0.61%1D
USD
KaratDAO (KARAT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:40:36 (UTC+8)

KaratDAO（KARAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802
24H最低价
$ 0.0006017
$ 0.0006017$ 0.0006017
24H最高价

$ 0.0005802
$ 0.0005802$ 0.0005802

$ 0.0006017
$ 0.0006017$ 0.0006017

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209$ 0.000463150077110209

-0.09%

-0.61%

+0.08%

+0.08%

KaratDAO（KARAT）当前实时价格为 $ 0.0005822。过去 24 小时内，KARAT 的交易价格在 $ 0.0005802$ 0.0006017 之间波动，市场活跃度显著。KARAT 的历史最高价为 $ 0.05802041506845649，历史最低价为 $ 0.000463150077110209

从短期表现来看，KARAT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 -0.61%，过去 7 天内累计变动为 +0.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KaratDAO（KARAT）市场信息

No.3001

$ 148.77K
$ 148.77K$ 148.77K

$ 55.45K
$ 55.45K$ 55.45K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

255.54M
255.54M 255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433 1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

KaratDAO 的当前市值为 $ 148.77K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.45K。KARAT 的流通量为 255.54M，总供应量是 1997249433，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M

KaratDAO（KARAT）价格历史 USD

跟踪 KaratDAO 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000003573-0.61%
30天$ -0.000006-1.03%
60天$ +0.0000659+12.76%
90天$ -0.0000296-4.84%
KaratDAO 今日价格变化

今天，KARAT 记录了 $ -0.000003573 (-0.61%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

KaratDAO 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000006 (-1.03%)，显示了该代币在短期内的表现。

KaratDAO 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，KARAT 的变化为 $ +0.0000659 (+12.76%)，从而更广泛地了解其表现。

KaratDAO 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0000296 (-4.84%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 KaratDAO（KARAT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 KaratDAO 价格历史页面

什么是KaratDAO (KARAT)

Karat 利用链上 MPC 和 ZK 技术创建可共享的 Web 2 和 3 ID 数据层。 Karat 对电子邮件和 Twitter 等用户数据进行加密，将其链接到用户的钱包，并将其存储在 IPFS 上。然后，用户和节点将获得 MPC 私钥，从而使他们能够完全分散对所有数据访问权限的控制。该基础设施旨在成为未来所有需要 Web3 社交、数据索引、广告投放和登录权限调用的 Dapp 的基础设施。

KaratDAO在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 KaratDAO 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 KARAT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 KaratDAO 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 KaratDAO 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

KaratDAO 价格预测 (USD)

KaratDAO（KARAT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 KaratDAO（KARAT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 KaratDAO 的长期和短期价格预测。

现在就查看 KaratDAO 价格预测

KaratDAO（KARAT）代币经济

了解 KaratDAO（KARAT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 KARAT 代币的完整经济学

如何购买KaratDAO (KARAT)

正在寻找如何购买 KaratDAO？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买KaratDAO。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

KARAT 兑换为当地货币

1 KaratDAO（KARAT） to VND
15.320593
1 KaratDAO（KARAT） to AUD
A$0.000884944
1 KaratDAO（KARAT） to GBP
0.00043665
1 KaratDAO（KARAT） to EUR
0.00049487
1 KaratDAO（KARAT） to USD
$0.0005822
1 KaratDAO（KARAT） to MYR
RM0.002456884
1 KaratDAO（KARAT） to TRY
0.024458222
1 KaratDAO（KARAT） to JPY
¥0.0890766
1 KaratDAO（KARAT） to ARS
ARS$0.866365998
1 KaratDAO（KARAT） to RUB
0.046325654
1 KaratDAO（KARAT） to INR
0.051134626
1 KaratDAO（KARAT） to IDR
Rp9.703329452
1 KaratDAO（KARAT） to PHP
0.034186784
1 KaratDAO（KARAT） to EGP
￡E.0.027648678
1 KaratDAO（KARAT） to BRL
R$0.003132236
1 KaratDAO（KARAT） to CAD
C$0.000809258
1 KaratDAO（KARAT） to BDT
0.071249636
1 KaratDAO（KARAT） to NGN
0.84992467
1 KaratDAO（KARAT） to COP
$2.256583912
1 KaratDAO（KARAT） to ZAR
R.0.01001384
1 KaratDAO（KARAT） to UAH
0.0244524
1 KaratDAO（KARAT） to TZS
T.Sh.1.441084728
1 KaratDAO（KARAT） to VES
Bs0.1234264
1 KaratDAO（KARAT） to CLP
$0.5484324
1 KaratDAO（KARAT） to PKR
Rs0.164506432
1 KaratDAO（KARAT） to KZT
0.313177024
1 KaratDAO（KARAT） to THB
฿0.019003008
1 KaratDAO（KARAT） to TWD
NT$0.017955048
1 KaratDAO（KARAT） to AED
د.إ0.002136674
1 KaratDAO（KARAT） to CHF
Fr0.000459938
1 KaratDAO（KARAT） to HKD
HK$0.004517872
1 KaratDAO（KARAT） to AMD
֏0.222551772
1 KaratDAO（KARAT） to MAD
.د.م0.005362062
1 KaratDAO（KARAT） to MXN
$0.01071248
1 KaratDAO（KARAT） to SAR
ريال0.00218325
1 KaratDAO（KARAT） to ETB
Br0.088925228
1 KaratDAO（KARAT） to KES
KSh0.075051402
1 KaratDAO（KARAT） to JOD
د.أ0.0004127798
1 KaratDAO（KARAT） to PLN
0.002119208
1 KaratDAO（KARAT） to RON
лв0.002544214
1 KaratDAO（KARAT） to SEK
kr0.005461036
1 KaratDAO（KARAT） to BGN
лв0.000978096
1 KaratDAO（KARAT） to HUF
Ft0.195170906
1 KaratDAO（KARAT） to CZK
0.012162158
1 KaratDAO（KARAT） to KWD
د.ك0.0001781532
1 KaratDAO（KARAT） to ILS
0.001909616
1 KaratDAO（KARAT） to BOB
Bs0.00401718
1 KaratDAO（KARAT） to AZN
0.00098974
1 KaratDAO（KARAT） to TJS
SM0.005420282
1 KaratDAO（KARAT） to GEL
0.001577762
1 KaratDAO（KARAT） to AOA
Kz0.532660602
1 KaratDAO（KARAT） to BHD
.د.ب0.0002189072
1 KaratDAO（KARAT） to BMD
$0.0005822
1 KaratDAO（KARAT） to DKK
kr0.003737724
1 KaratDAO（KARAT） to HNL
L0.015265284
1 KaratDAO（KARAT） to MUR
0.026501744
1 KaratDAO（KARAT） to NAD
$0.010077882
1 KaratDAO（KARAT） to NOK
kr0.005822
1 KaratDAO（KARAT） to NZD
$0.001007206
1 KaratDAO（KARAT） to PAB
B/.0.0005822
1 KaratDAO（KARAT） to PGK
K0.00247435
1 KaratDAO（KARAT） to QAR
ر.ق0.002119208
1 KaratDAO（KARAT） to RSD
дин.0.058726514
1 KaratDAO（KARAT） to UZS
soʻm7.014456218
1 KaratDAO（KARAT） to ALL
L0.048374998
1 KaratDAO（KARAT） to ANG
ƒ0.001042138
1 KaratDAO（KARAT） to AWG
ƒ0.001042138
1 KaratDAO（KARAT） to BBD
$0.0011644
1 KaratDAO（KARAT） to BAM
KM0.000978096
1 KaratDAO（KARAT） to BIF
Fr1.7169078
1 KaratDAO（KARAT） to BND
$0.000751038
1 KaratDAO（KARAT） to BSD
$0.0005822
1 KaratDAO（KARAT） to JMD
$0.093250974
1 KaratDAO（KARAT） to KHR
2.34757595
1 KaratDAO（KARAT） to KMF
Fr0.2468528
1 KaratDAO（KARAT） to LAK
12.656521486
1 KaratDAO（KARAT） to LKR
රු0.17658126
1 KaratDAO（KARAT） to MDL
L0.009938154
1 KaratDAO（KARAT） to MGA
Ar2.634385136
1 KaratDAO（KARAT） to MOP
P0.004651778
1 KaratDAO（KARAT） to MVR
0.00890766
1 KaratDAO（KARAT） to MWK
MK1.00901082
1 KaratDAO（KARAT） to MZN
MT0.03720258
1 KaratDAO（KARAT） to NPR
रु0.081641906
1 KaratDAO（KARAT） to PYG
4.1289624
1 KaratDAO（KARAT） to RWF
Fr0.8436078
1 KaratDAO（KARAT） to SBD
$0.004797328
1 KaratDAO（KARAT） to SCR
0.00809258
1 KaratDAO（KARAT） to SRD
$0.023130806
1 KaratDAO（KARAT） to SVC
$0.005082606
1 KaratDAO（KARAT） to SZL
L0.010077882
1 KaratDAO（KARAT） to TMT
m0.002043522
1 KaratDAO（KARAT） to TND
د.ت0.0017075926
1 KaratDAO（KARAT） to TTD
$0.003947316
1 KaratDAO（KARAT） to UGX
Sh2.0213984
1 KaratDAO（KARAT） to XAF
Fr0.3283608
1 KaratDAO（KARAT） to XCD
$0.00157194
1 KaratDAO（KARAT） to XOF
Fr0.3283608
1 KaratDAO（KARAT） to XPF
Fr0.0593844
1 KaratDAO（KARAT） to BWP
P0.008302172
1 KaratDAO（KARAT） to BZD
$0.0011644
1 KaratDAO（KARAT） to CVE
$0.055262424
1 KaratDAO（KARAT） to DJF
Fr0.1030494
1 KaratDAO（KARAT） to DOP
$0.0372608
1 KaratDAO（KARAT） to DZD
د.ج0.07577333
1 KaratDAO（KARAT） to FJD
$0.001321594
1 KaratDAO（KARAT） to GNF
Fr5.062229
1 KaratDAO（KARAT） to GTQ
Q0.00445383
1 KaratDAO（KARAT） to GYD
$0.121668156
1 KaratDAO（KARAT） to ISK
kr0.0710284

KaratDAO资源

要更深入地了解 KaratDAO，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方KaratDAO网站
区块查询

人们还问：关于KaratDAO的其他问题

KaratDAO（KARAT）今日价格是多少？
KARAT 实时价格为 0.0005822 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 KARAT 兑 USD 的价格是多少？
当前 KARAT 兑 USD 的价格为 $ 0.0005822。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
KaratDAO 的市值是多少？
KARAT 的市值为 $ 148.77K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
KARAT 的流通供应量是多少？
KARAT 的流通供应量为 255.54M USD
KARAT 的历史最高价（ATH）是多少？
KARAT 的历史最高价是 0.05802041506845649 USD
KARAT 的历史最低价（ATL）是多少？
KARAT 的历史最低价是 0.000463150077110209 USD
KARAT 的交易量是多少？
KARAT 的 24 小时实时交易量为 $ 55.45K USD
KARAT 今年会涨吗？
KARAT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 KARAT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:40:36 (UTC+8)

KaratDAO（KARAT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

KARAT 兑 USD 计算器

数量

KARAT
KARAT
USD
USD

1 KARAT = 0.0005821 USD

交易 KARAT

KARAT/USDT
$0.0005822
$0.0005822$0.0005822
-0.49%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

