KaratDAO（KARAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0005802 24H最高价 $ 0.0006017 历史最高 $ 0.05802041506845649 最低价 $ 0.000463150077110209 涨跌幅（1H） -0.09% 涨跌幅（1D） -0.61% 漲跌幅（7D） +0.08%

KaratDAO（KARAT）当前实时价格为 $ 0.0005822。过去 24 小时内，KARAT 的交易价格在 $ 0.0005802 至 $ 0.0006017 之间波动，市场活跃度显著。KARAT 的历史最高价为 $ 0.05802041506845649，历史最低价为 $ 0.000463150077110209。

从短期表现来看，KARAT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.09%，过去 24 小时内变动为 -0.61%，过去 7 天内累计变动为 +0.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

KaratDAO（KARAT）市场信息

排名 No.3001 市值 $ 148.77K 成交量（24H） $ 55.45K 完全稀释市值 $ 1.16M 流通量 255.54M 最大供应量 2,000,000,000 总供应量 1,997,249,433 流通率 12.77% 所属公链 ZKSYNCERA

KaratDAO 的当前市值为 $ 148.77K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.45K。KARAT 的流通量为 255.54M，总供应量是 1997249433，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M。