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Kaito (KAITO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.426 -- -52.80% -44.80% -4.21%

Kaito 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Kaito 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 9 中立 6 买入 11 移动平均线 : 中立 卖出 6 中立 2 买入 6 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 4 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.4254 0.4253 R2 0.4253 0.4253 R1 0.4253 0.4253 PP 0.4252 0.4252 S1 0.4252 0.4252 S2 0.4251 0.4252 S3 0.4251 0.4251

Kaito 市场信号 当前净挂单量 -0.06M $3.80 M $3.86 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.37M 3日主动买入 $12.25 M 3日主动卖出 $11.89 M 7日主动买卖差额 1.12M 7日主动买入 $36.58 M 7日主动卖出 $35.46 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Kaito资金流向 净流入 KAITOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.38 M 0.43 2026-08-13 -$1.83 M 0.45 2026-08-12 -$3.18 M 0.46 2026-08-11 -$0.12 M 0.66 2026-08-10 -$0.01 M 0.68 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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