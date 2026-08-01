Juventus 今日价格

Juventus (JUV) 今日实时价格为 $ 0.3017，过去 24 小时内变化了 1.66%。当前 JUV 兑 USD 的汇率为 $ 0.3017 每 JUV。

Juventus 目前市值在 $ 4.71M 排名第 #1183，流通供应量为 15.61M JUV。过去 24 小时内，JUV 的交易价格在 $ 0.2962（低点）和 $ 0.3195（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 38.10535085，而历史最低价为 $ 0.3174927946844434。

短期表现方面，JUV 在过去一小时内波动了 -0.40%，过去7 天内波动了 -4.38%。过去一天，总交易量达到 $ 54.94K。

Juventus（JUV）市场信息

排名 No.1183 市值 $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M 成交量（24H） $ 54.94K$ 54.94K $ 54.94K 完全稀释市值 $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M 流通量 15.61M 15.61M 15.61M 最大供应量 19,956,000 19,956,000 19,956,000 总供应量 19,956,000 19,956,000 19,956,000 流通率 78.23% 所属公链 CHZ

Juventus 的当前市值为 $ 4.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.94K。JUV 的流通量为 15.61M，总供应量是 19956000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.02M。