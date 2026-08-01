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Juventus 当前实时价格为 0.3017 USD。JUV 市值为 4,710,275.5616 USD。追踪Malaysia的 JUV 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Juventus 当前实时价格为 0.3017 USD。JUV 市值为 4,710,275.5616 USD。追踪Malaysia的 JUV 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Juventus实时价格 (JUV)

1 JUV 兑换为 USD 的实时价格：

$0.3016
$0.3016$0.3016
-1.66%1D
USD
Juventus (JUV) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 04:01:20 (UTC+8)

Juventus 今日价格

Juventus (JUV) 今日实时价格为 $ 0.3017，过去 24 小时内变化了 1.66%。当前 JUV 兑 USD 的汇率为 $ 0.3017 每 JUV。

Juventus 目前市值在 $ 4.71M 排名第 #1183，流通供应量为 15.61M JUV。过去 24 小时内，JUV 的交易价格在 $ 0.2962（低点）和 $ 0.3195（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 38.10535085，而历史最低价为 $ 0.3174927946844434

短期表现方面，JUV 在过去一小时内波动了 -0.40%，过去7 天内波动了 -4.38%。过去一天，总交易量达到 $ 54.94K

Juventus（JUV）市场信息

No.1183

$ 4.71M
$ 4.71M$ 4.71M

$ 54.94K
$ 54.94K$ 54.94K

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

15.61M
15.61M 15.61M

19,956,000
19,956,000 19,956,000

19,956,000
19,956,000 19,956,000

78.23%

CHZ

Juventus 的当前市值为 $ 4.71M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.94K。JUV 的流通量为 15.61M，总供应量是 19956000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.02M

Juventus 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.2962
$ 0.2962$ 0.2962
24H最低价
$ 0.3195
$ 0.3195$ 0.3195
24H最高价

$ 0.2962
$ 0.2962$ 0.2962

$ 0.3195
$ 0.3195$ 0.3195

$ 38.10535085
$ 38.10535085$ 38.10535085

$ 0.3174927946844434
$ 0.3174927946844434$ 0.3174927946844434

-0.40%

-1.66%

-4.38%

-4.38%

Juventus（JUV）价格历史 USD

跟踪 Juventus 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.005091-1.66%
30天$ -0.0309-9.30%
60天$ -0.055-15.42%
90天$ -0.1705-36.11%
Juventus 今日价格变化

今天，JUV 记录了 $ -0.005091 (-1.66%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Juventus 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0309 (-9.30%)，显示了该代币在短期内的表现。

Juventus 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，JUV 的变化为 $ -0.055 (-15.42%)，从而更广泛地了解其表现。

Juventus 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1705 (-36.11%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Juventus（JUV）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Juventus 价格历史页面

Juventus 分析

本分析利用人工智能模型评估 Juventus 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Juventus 的价格？

JUV代币的价格受多个关键因素的影响：

1. 球队表现——尤文图斯在意甲联赛、欧冠联赛及其他赛事中的成绩，会直接影响球迷的情绪以及代币的需求。

2. 球员转会——重大引援或球员离队都会对品牌价值和球迷参与度产生影响。

3. 球迷参与度——积极参与投票及平台使用，将推动代币的实用需求增长。

4. 加密货币市场环境——整体加密货币市场的走势以及比特币的表现，会对所有球迷代币产生影响。

5. 平台发展——Socios.com平台的新功能推出及合作伙伴关系的拓展，将进一步扩大代币的应用场景。

6. 交易所的交易量与流动性，会影响代币价格的波动性和稳定性。

为什么人们想知道 Juventus 今天的价格？

人们想要了解尤文图斯（JUV）今天的股价，是因为他们或是投资者，或是对这家足球俱乐部的球迷代币价值感兴趣的球迷。JUV 代币持有者可以就俱乐部的决策进行投票、获取独家内容，并参与粉丝互动活动。通过价格追踪，他们能够做出更明智的投资决策。

Juventus 的价格预测

Juventus（JUV）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，JUV 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Juventus (JUV) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Juventus 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Juventus 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Juventus 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 JUV 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Juventus

准备好开始使用 Juventus 了吗？在 MEXC 购买 JUV 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Juventus 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Juventus (JUV) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Juventus 将立即存入您的钱包。
Juventus (JUV) 购买教程

Juventus 能做什么？

拥有 Juventus 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

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    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

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    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

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    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Juventus (JUV) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Juventus (JUV)

Fan Tokens 让各个运动领域的粉丝都能在他们喜爱的球队/联赛/俱乐部中发挥影响力。透过 Socios.com，粉丝可以参与俱乐​​部的一些决策，例如选择足球场上的进球庆祝歌曲、选择哪些格斗选手在综合格斗比赛中对决等等。粉丝代币持有者还能获得千载难逢的体验，例如与球员见面、参加训练日活动等等。

Juventus资源

要更深入地了解 Juventus，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Juventus网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

人们还问：关于Juventus的其他问题

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探索有关 Juventus 的更多信息

JUVUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 JUV。在 MEXC 上探索 JUVUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Juventus (JUV) 市场

探索现货和合约市场，查看 Juventus 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
JUV/USDT
$0.3016
$0.3016$0.3016
-1.63%
180.49K (USDT)

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$0.3502
$0.3502$0.3502

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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