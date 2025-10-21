Jump Tom（JUMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000015 $ 0.000015 $ 0.000015 24H最低价 $ 0.00004287 $ 0.00004287 $ 0.00004287 24H最高价 24H最低价 $ 0.000015$ 0.000015 $ 0.000015 24H最高价 $ 0.00004287$ 0.00004287 $ 0.00004287 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -3.90% 涨跌幅（1D） -6.20% 漲跌幅（7D） -98.02% 漲跌幅（7D） -98.02%

Jump Tom（JUMP）当前实时价格为 $ 0.00001876。过去 24 小时内，JUMP 的交易价格在 $ 0.000015 至 $ 0.00004287 之间波动，市场活跃度显著。JUMP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，JUMP 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.90%，过去 24 小时内变动为 -6.20%，过去 7 天内累计变动为 -98.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Jump Tom（JUMP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 23.90K$ 23.90K $ 23.90K 完全稀释市值 $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Jump Tom 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 23.90K。JUMP 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.76K。