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Chicken Jockey实时价格 (JOCKEY)

USD

Chicken Jockey (JOCKEY) 实时价格图表

$0.002716
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-6.69%(1D)

JOCKEY 实时价格数据和信息

今天 Chicken Jockey (JOCKEY) 的当前价格为 0.002716 USD，当前市值为 -- USD。 JOCKEY 兑换USD的价格实时更新。
Chicken Jockey的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 75.34K USD
- Chicken Jockey在一天内的涨跌幅是 -6.69%
- 它的流通供应量是-- USD。

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JOCKEY价格表现USD

跟踪 Chicken Jockey 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00019473-6.69%
30天$ +0.001716+171.60%
60天$ +0.001716+171.60%
90天$ +0.001716+171.60%
Chicken Jockey 今日价格变化

今天，JOCKEY 记录了 $ -0.00019473 (-6.69%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Chicken Jockey 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.001716 (+171.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

Chicken Jockey 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，JOCKEY 的变化为 $ +0.001716 (+171.60%)，从而更广泛地了解其表现。

Chicken Jockey 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.001716 (+171.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

JOCKEY价格信息

探索 Chicken Jockey 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.002086
$ 0.002086$ 0.002086

$ 0.004703
$ 0.004703$ 0.004703

$ 0.00848
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-2.55%

-6.69%

+171.60%

JOCKEY市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 75.34K
$ 75.34K$ 75.34K

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什么是Chicken Jockey (JOCKEY)

源自Minecraft中“鸡骑士”的经典游戏形象

Chicken Jockey在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Chicken Jockey 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
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- 在我们的博客上阅读有关 Chicken Jockey 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Chicken Jockey 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Chicken Jockey价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Chicken Jockey、比特币或以太坊。 JOCKEY未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Chicken Jockey价格预测页面

Chicken Jockey价格历史

追踪JOCKEY的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估JOCKEY的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Chicken Jockey价格历史页面

如何购买Chicken Jockey (JOCKEY)

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JOCKEY 兑换为当地货币

1 JOCKEY 兑换 VND
69.640956
1 JOCKEY 兑换 AUD
A$0.00431844
1 JOCKEY 兑换 GBP
0.00206416
1 JOCKEY 兑换 EUR
0.00239008
1 JOCKEY 兑换 USD
$0.002716
1 JOCKEY 兑换 MYR
RM0.01200472
1 JOCKEY 兑换 TRY
0.10337096
1 JOCKEY 兑换 JPY
¥0.38977316
1 JOCKEY 兑换 RUB
0.22591688
1 JOCKEY 兑换 INR
0.23346736
1 JOCKEY 兑换 IDR
Rp45.26664856
1 JOCKEY 兑换 KRW
3.8579422
1 JOCKEY 兑换 PHP
0.15530088
1 JOCKEY 兑换 EGP
￡E.0.13927648
1 JOCKEY 兑换 BRL
R$0.01591576
1 JOCKEY 兑换 CAD
C$0.00374808
1 JOCKEY 兑换 BDT
0.329315
1 JOCKEY 兑换 NGN
4.31795112
1 JOCKEY 兑换 UAH
0.11219796
1 JOCKEY 兑换 VES
Bs0.192836
1 JOCKEY 兑换 PKR
Rs0.75990964
1 JOCKEY 兑换 KZT
1.40069552
1 JOCKEY 兑换 THB
฿0.09090452
1 JOCKEY 兑换 TWD
NT$0.08791692
1 JOCKEY 兑换 AED
د.إ0.00996772
1 JOCKEY 兑换 CHF
Fr0.00219996
1 JOCKEY 兑换 HKD
HK$0.021049
1 JOCKEY 兑换 MAD
.د.م0.02520448
1 JOCKEY 兑换 MXN
$0.0551348

Chicken Jockey资源

要更深入地了解 Chicken Jockey，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Chicken Jockey网站
区块查询

人们还问：关于Chicken Jockey的其他问题

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1 JOCKEY = 0.002716 USD

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