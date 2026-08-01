Just a jacket 今日价格

Just a jacket (JACKET) 今日实时价格为 $ 0.0003671，过去 24 小时内变化了 15.18%。当前 JACKET 兑 USD 的汇率为 $ 0.0003671 每 JACKET。

Just a jacket 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JACKET。过去 24 小时内，JACKET 的交易价格在 $ 0.0003075（低点）和 $ 0.0009603（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，JACKET 在过去一小时内波动了 +2.77%，过去7 天内波动了 +31.10%。过去一天，总交易量达到 $ 61.50K。

Just a jacket（JACKET）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 61.50K$ 61.50K $ 61.50K 完全稀释市值 $ 367.10K$ 367.10K $ 367.10K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Just a jacket 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.50K。JACKET 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 367.10K。