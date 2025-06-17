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Izzy实时价格 (IZZY)

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Izzy (IZZY) 实时价格图表

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-32.93%(1D)

IZZY 实时价格数据和信息

今天 Izzy (IZZY) 的当前价格为 0.000224 USD，当前市值为 -- USD。 IZZY 兑换USD的价格实时更新。
Izzy的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 3.76K USD
- Izzy在一天内的涨跌幅是 -32.93%
- 它的流通供应量是-- USD。

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IZZY价格表现USD

跟踪 Izzy 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00010998-32.93%
30天$ -0.000776-77.60%
60天$ -0.000776-77.60%
90天$ -0.000776-77.60%
Izzy 今日价格变化

今天，IZZY 记录了 $ -0.00010998 (-32.93%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Izzy 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000776 (-77.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

Izzy 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，IZZY 的变化为 $ -0.000776 (-77.60%)，从而更广泛地了解其表现。

Izzy 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000776 (-77.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

IZZY价格信息

探索 Izzy 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0002
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$ 0.000399
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$ 0.002379
$ 0.002379$ 0.002379

+1.81%

-32.93%

-38.13%

IZZY市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 3.76K
$ 3.76K$ 3.76K

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什么是Izzy (IZZY)

这是 Matt Furie 本人拥有的一只真正的小狗。

Izzy在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Izzy 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
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Izzy价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Izzy、比特币或以太坊。 IZZY未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Izzy价格预测页面

Izzy价格历史

追踪IZZY的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估IZZY的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Izzy价格历史页面

Izzy（IZZY）代币经济

了解 Izzy（IZZY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 IZZY 代币的完整经济学

如何购买Izzy (IZZY)

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IZZY 兑换为当地货币

1 IZZY 兑换 VND
5.89456
1 IZZY 兑换 AUD
A$0.00034272
1 IZZY 兑换 GBP
0.00016352
1 IZZY 兑换 EUR
0.00019264
1 IZZY 兑换 USD
$0.000224
1 IZZY 兑换 MYR
RM0.00094976
1 IZZY 兑换 TRY
0.0088256
1 IZZY 兑换 JPY
¥0.03241056
1 IZZY 兑换 RUB
0.017584
1 IZZY 兑换 INR
0.01932
1 IZZY 兑换 IDR
Rp3.67213056
1 IZZY 兑换 KRW
0.30601088
1 IZZY 兑换 PHP
0.01272096
1 IZZY 兑换 EGP
￡E.0.01123584
1 IZZY 兑换 BRL
R$0.00122976
1 IZZY 兑换 CAD
C$0.0003024
1 IZZY 兑换 BDT
0.02738176
1 IZZY 兑换 NGN
0.3456768
1 IZZY 兑换 UAH
0.0093072
1 IZZY 兑换 VES
Bs0.022848
1 IZZY 兑换 PKR
Rs0.06340096
1 IZZY 兑换 KZT
0.1148112
1 IZZY 兑换 THB
฿0.00728448
1 IZZY 兑换 TWD
NT$0.006608
1 IZZY 兑换 AED
د.إ0.00082208
1 IZZY 兑换 CHF
Fr0.00018144
1 IZZY 兑换 HKD
HK$0.00175616
1 IZZY 兑换 MAD
.د.م0.00204064
1 IZZY 兑换 MXN
$0.0042448

Izzy资源

要更深入地了解 Izzy，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Izzy网站
区块查询

人们还问：关于Izzy的其他问题

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