IncomRWA ($iRWA) 是由 Incomlend 集团推出的去中心化 RWA 协议，将真实世界的贸易融资收益引入链上。其背后由机构级短期贸易应收账款组合支持，提供与加密市场无相关性的稳定美元计价回报。质押 $iRWA，用户即可从真实发票付款中获得可预测收益，将 4.5 万亿美元的贸易融资市场与 Web3 相连接。