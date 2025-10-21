Intel 当前实时价格为 38.08 USD。跟踪 INTCON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 INTCON 价格趋势。Intel 当前实时价格为 38.08 USD。跟踪 INTCON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 INTCON 价格趋势。

Intel 图标

Intel实时价格 (INTCON)

1 INTCON 兑换为 USD 的实时价格：

$38.08
$38.08
-1.32%1D
USD
Intel (INTCON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:05:28 (UTC+8)

Intel（INTCON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 37.7
$ 37.7
24H最低价
$ 38.71
$ 38.71
24H最高价

$ 37.7
$ 37.7

$ 38.71
$ 38.71

$ 41.50030651788028
$ 41.50030651788028

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435

-0.08%

-1.32%

-1.43%

-1.43%

Intel（INTCON）当前实时价格为 $ 38.08。过去 24 小时内，INTCON 的交易价格在 $ 37.7$ 38.71 之间波动，市场活跃度显著。INTCON 的历史最高价为 $ 41.50030651788028，历史最低价为 $ 23.741402264383435

从短期表现来看，INTCON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 -1.32%，过去 7 天内累计变动为 -1.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Intel（INTCON）市场信息

No.1863

$ 1.89M
$ 1.89M

$ 64.09K
$ 64.09K

$ 1.89M
$ 1.89M

49.67K
49.67K

49,673.45645061
49,673.45645061

ETH

Intel 的当前市值为 $ 1.89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 64.09K。INTCON 的流通量为 49.67K，总供应量是 49673.45645061，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.89M

Intel（INTCON）价格历史 USD

跟踪 Intel 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.5094-1.32%
30天$ +2.7+7.63%
60天$ +23.08+153.86%
90天$ +23.08+153.86%
Intel 今日价格变化

今天，INTCON 记录了 $ -0.5094 (-1.32%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Intel 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +2.7 (+7.63%)，显示了该代币在短期内的表现。

Intel 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，INTCON 的变化为 $ +23.08 (+153.86%)，从而更广泛地了解其表现。

Intel 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +23.08 (+153.86%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Intel（INTCON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Intel 价格历史页面

什么是Intel (INTCON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Intel在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Intel 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 INTCON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Intel 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Intel 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Intel 价格预测 (USD)

Intel（INTCON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Intel（INTCON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Intel 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Intel 价格预测

Intel（INTCON）代币经济

了解 Intel（INTCON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 INTCON 代币的完整经济学

如何购买Intel (INTCON)

正在寻找如何购买 Intel？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Intel。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

INTCON 兑换为当地货币

1 Intel（INTCON） to VND
1,002,075.2
1 Intel（INTCON） to AUD
A$58.2624
1 Intel（INTCON） to GBP
28.56
1 Intel（INTCON） to EUR
32.7488
1 Intel（INTCON） to USD
$38.08
1 Intel（INTCON） to MYR
RM160.6976
1 Intel（INTCON） to TRY
1,599.7408
1 Intel（INTCON） to JPY
¥5,826.24
1 Intel（INTCON） to ARS
ARS$56,666.4672
1 Intel（INTCON） to RUB
3,073.4368
1 Intel（INTCON） to INR
3,344.5664
1 Intel（INTCON） to IDR
Rp634,666.4128
1 Intel（INTCON） to PHP
2,236.0576
1 Intel（INTCON） to EGP
￡E.1,808.4192
1 Intel（INTCON） to BRL
R$204.8704
1 Intel（INTCON） to CAD
C$52.9312
1 Intel（INTCON） to BDT
4,659.088
1 Intel（INTCON） to NGN
55,509.9776
1 Intel（INTCON） to COP
$147,596.5568
1 Intel（INTCON） to ZAR
R.654.2144
1 Intel（INTCON） to UAH
1,598.9792
1 Intel（INTCON） to TZS
T.Sh.94,024.4704
1 Intel（INTCON） to VES
Bs8,072.96
1 Intel（INTCON） to CLP
$35,909.44
1 Intel（INTCON） to PKR
Rs10,772.0704
1 Intel（INTCON） to KZT
20,472.9504
1 Intel（INTCON） to THB
฿1,242.5504
1 Intel（INTCON） to TWD
NT$1,174.3872
1 Intel（INTCON） to AED
د.إ139.7536
1 Intel（INTCON） to CHF
Fr30.0832
1 Intel（INTCON） to HKD
HK$295.5008
1 Intel（INTCON） to AMD
֏14,545.4176
1 Intel（INTCON） to MAD
.د.م350.7168
1 Intel（INTCON） to MXN
$700.672
1 Intel（INTCON） to SAR
ريال142.8
1 Intel（INTCON） to ETB
Br5,820.528
1 Intel（INTCON） to KES
KSh4,904.3232
1 Intel（INTCON） to JOD
د.أ26.99872
1 Intel（INTCON） to PLN
138.6112
1 Intel（INTCON） to RON
лв166.4096
1 Intel（INTCON） to SEK
kr357.1904
1 Intel（INTCON） to BGN
лв63.9744
1 Intel（INTCON） to HUF
Ft12,769.7472
1 Intel（INTCON） to CZK
795.4912
1 Intel（INTCON） to KWD
د.ك11.65248
1 Intel（INTCON） to ILS
124.9024
1 Intel（INTCON） to BOB
Bs262.3712
1 Intel（INTCON） to AZN
64.736
1 Intel（INTCON） to TJS
SM354.5248
1 Intel（INTCON） to GEL
103.1968
1 Intel（INTCON） to AOA
Kz34,839.7728
1 Intel（INTCON） to BHD
.د.ب14.31808
1 Intel（INTCON） to BMD
$38.08
1 Intel（INTCON） to DKK
kr244.4736
1 Intel（INTCON） to HNL
L998.8384
1 Intel（INTCON） to MUR
1,733.4016
1 Intel（INTCON） to NAD
$659.5456
1 Intel（INTCON） to NOK
kr380.4192
1 Intel（INTCON） to NZD
$65.8784
1 Intel（INTCON） to PAB
B/.38.08
1 Intel（INTCON） to PGK
K162.2208
1 Intel（INTCON） to QAR
ر.ق138.6112
1 Intel（INTCON） to RSD
дин.3,838.8448
1 Intel（INTCON） to UZS
soʻm458,795.0752
1 Intel（INTCON） to ALL
L3,164.0672
1 Intel（INTCON） to ANG
ƒ68.1632
1 Intel（INTCON） to AWG
ƒ68.1632
1 Intel（INTCON） to BBD
$76.16
1 Intel（INTCON） to BAM
KM63.9744
1 Intel（INTCON） to BIF
Fr111,993.28
1 Intel（INTCON） to BND
$49.1232
1 Intel（INTCON） to BSD
$38.08
1 Intel（INTCON） to JMD
$6,097.3696
1 Intel（INTCON） to KHR
152,931.5648
1 Intel（INTCON） to KMF
Fr16,145.92
1 Intel（INTCON） to LAK
827,826.0704
1 Intel（INTCON） to LKR
රු11,546.2368
1 Intel（INTCON） to MDL
L650.7872
1 Intel（INTCON） to MGA
Ar171,531.36
1 Intel（INTCON） to MOP
P304.2592
1 Intel（INTCON） to MVR
582.624
1 Intel（INTCON） to MWK
MK65,882.208
1 Intel（INTCON） to MZN
MT2,433.312
1 Intel（INTCON） to NPR
रु5,338.4352
1 Intel（INTCON） to PYG
268,159.36
1 Intel（INTCON） to RWF
Fr55,177.92
1 Intel（INTCON） to SBD
$313.7792
1 Intel（INTCON） to SCR
527.7888
1 Intel（INTCON） to SRD
$1,512.9184
1 Intel（INTCON） to SVC
$332.4384
1 Intel（INTCON） to SZL
L659.5456
1 Intel（INTCON） to TMT
m133.6608
1 Intel（INTCON） to TND
د.ت111.72672
1 Intel（INTCON） to TTD
$257.8016
1 Intel（INTCON） to UGX
Sh132,213.76
1 Intel（INTCON） to XAF
Fr21,477.12
1 Intel（INTCON） to XCD
$102.816
1 Intel（INTCON） to XOF
Fr21,477.12
1 Intel（INTCON） to XPF
Fr3,884.16
1 Intel（INTCON） to BWP
P542.64
1 Intel（INTCON） to BZD
$76.16
1 Intel（INTCON） to CVE
$3,610.3648
1 Intel（INTCON） to DJF
Fr6,740.16
1 Intel（INTCON） to DOP
$2,435.9776
1 Intel（INTCON） to DZD
د.ج4,955.7312
1 Intel（INTCON） to FJD
$86.4416
1 Intel（INTCON） to GNF
Fr331,105.6
1 Intel（INTCON） to GTQ
Q290.9312
1 Intel（INTCON） to GYD
$7,954.5312
1 Intel（INTCON） to ISK
kr4,645.76

要更深入地了解 Intel，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Intel网站
区块查询

官方Intel网站
区块查询

人们还问：关于Intel的其他问题

Intel（INTCON）今日价格是多少？
INTCON 实时价格为 38.08 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 INTCON 兑 USD 的价格是多少？
当前 INTCON 兑 USD 的价格为 $ 38.08。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Intel 的市值是多少？
INTCON 的市值为 $ 1.89M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
INTCON 的流通供应量是多少？
INTCON 的流通供应量为 49.67K USD
INTCON 的历史最高价（ATH）是多少？
INTCON 的历史最高价是 41.50030651788028 USD
INTCON 的历史最低价（ATL）是多少？
INTCON 的历史最低价是 23.741402264383435 USD
INTCON 的交易量是多少？
INTCON 的 24 小时实时交易量为 $ 64.09K USD
INTCON 今年会涨吗？
INTCON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 INTCON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:05:28 (UTC+8)

Intel（INTCON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

INTCON 兑 USD 计算器

数量

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 38.08 USD

交易 INTCON

INTCON/USDT
$38.08
$38.08
-1.11%

$114,765.79

$4,164.71

$0.03785

$5.4339

$200.22

