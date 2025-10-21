Intel（INTCON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 37.7 24H最高价 $ 38.71 历史最高 $ 41.50030651788028 最低价 $ 23.741402264383435 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） -1.32% 漲跌幅（7D） -1.43%

Intel（INTCON）当前实时价格为 $ 38.08。过去 24 小时内，INTCON 的交易价格在 $ 37.7 至 $ 38.71 之间波动，市场活跃度显著。INTCON 的历史最高价为 $ 41.50030651788028，历史最低价为 $ 23.741402264383435。

从短期表现来看，INTCON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 -1.32%，过去 7 天内累计变动为 -1.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Intel（INTCON）市场信息

排名 No.1863 市值 $ 1.89M 成交量（24H） $ 64.09K 完全稀释市值 $ 1.89M 流通量 49.67K 总供应量 49,673.45645061 所属公链 ETH

Intel 的当前市值为 $ 1.89M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 64.09K。INTCON 的流通量为 49.67K，总供应量是 49673.45645061，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.89M。