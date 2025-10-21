HUMP AI（HUMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000029 $ 0.000029 $ 0.000029 24H最低价 $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 24H最高价 24H最低价 $ 0.000029$ 0.000029 $ 0.000029 24H最高价 $ 0.00004$ 0.00004 $ 0.00004 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -27.91% 漲跌幅（7D） -27.91%

HUMP AI（HUMP）当前实时价格为 $ 0.000031。过去 24 小时内，HUMP 的交易价格在 $ 0.000029 至 $ 0.00004 之间波动，市场活跃度显著。HUMP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，HUMP 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -27.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HUMP AI（HUMP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 3.32K$ 3.32K $ 3.32K 完全稀释市值 $ 155.00K$ 155.00K $ 155.00K 流通量 ---- -- 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 所属公链 BSC

HUMP AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.32K。HUMP 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.00K。