Huch 价格 (HUCH)
Huch (HUCH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 --%。当前 HUCH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HUCH。
Huch 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- HUCH。过去 24 小时内，HUCH 的交易价格在 --（低点）和 --（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，HUCH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 --。
Huch 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 --。HUCH 的流通量为 --，总供应量是 ，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。
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今天内，Huch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
在过去30天内，Huch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
在过去60天内，Huch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
在过去90天内，Huch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 --。
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在 2040 年，Huch 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Huch 的当前价格是多少？
Huch (HUCH) 的实时价格为 ¥0.000065620614181248000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。
Huch 在市场中的定位如何？
Huch 目前的市场排名为第 10009 位，市值为 ¥65590.2646471891728000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。
HUCH 的流通供应量是多少？
HUCH 的流通供应量为 999914248.769541 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。
Huch 的 24 小时价格区间是多少？
在过去的 24 小时内，Huch 的交易价格在 ¥0.0000655522593748092000（24 小时最低价）和 ¥0.0000661674526327584000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。
Huch 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？
Huch 的历史最高价为 ¥0.0856928663823887424000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥0.0000638433892138392000。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。
HUCH 今天的交易活跃度如何？
过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。
哪些因素影响了 Huch 的近期趋势方向？
当前 24 小时价格变动为 -0.84%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Gaming (GameFi),Gaming Utility Token,Gaming Marketplace 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。
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