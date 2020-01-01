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Hoodrat (HOODRAT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.0036585 -- +222.02% -56.69% -8.54%

Hoodrat 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hoodrat 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 12 中立 4 买入 10 移动平均线 : 中立 卖出 8 中立 0 买入 6 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 4 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.003854 0.003851 R2 0.003851 0.003847 R1 0.003845 0.003845 PP 0.003842 0.003842 S1 0.003836 0.003838 S2 0.003833 0.003836 S3 0.003827 0.003833

Hoodrat 市场信号 当前净挂单量 -0.01M $0.03 M $0.04 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.01M 3日主动买入 $0.36 M 3日主动卖出 $0.38 M 7日主动买卖差额 -0.01M 7日主动买入 $0.39 M 7日主动卖出 $0.40 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Hoodrat资金流向 净流入 HOODRATUSDT价格 时间 净流入 价格 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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