Hoodrat (HOODRAT) 今日技术分析
Hoodrat 分析页面提供由人工智能生成的关于 HOODRAT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Hoodrat 分析的信息。
Hoodrat (HOODRAT) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$0.0036585
|--
|+222.02%
|-56.69%
|-8.54%
Hoodrat 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hoodrat 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
中立
卖出 12
中立 4
买入 10
|移动平均线:
|中立
|卖出 8
|中立 0
|买入 6
|技术指标:
|中立
|卖出 4
|中立 4
|买入 4
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
0.003854
0.003851
R2
0.003851
0.003847
R1
0.003845
0.003845
PP
0.003842
0.003842
S1
0.003836
0.003838
S2
0.003833
0.003836
S3
0.003827
0.003833
Hoodrat 市场信号
当前净挂单量
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-0.01M
3日主动买入
$0.36 M
3日主动卖出
$0.38 M
7日主动买卖差额
-0.01M
7日主动买入
$0.39 M
7日主动卖出
$0.40 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Hoodrat资金流向
净流入HOODRATUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$0.0036272
$0.0036272$0.0036272
+17.07%
17.48M (USDT)
$0.0036065
$0.0036065$0.0036065
+17.01%
72.13M (USDT)
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本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。