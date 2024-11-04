什么是Hshare (HC)

Hshare（Hcash 發行的代幣）主網已經在舊網路區塊938888 之後切換到主網，所有舊網路HSR 資產將會按照1:1 兌換為主網資產HC。HCASH 是一種新的去中心化、開源、跨系統的數字加密貨幣，將成為所有區塊鏈系統的連接點，允許價值和資訊在不同的區塊鏈系統之間自由交換。目前，HCASH 已進行了主鏈升級，升級後將採用“強耦合、雙聚焦”的雙鏈雙幣機制，原有的 Hshare 鏈將會正式升級為 HyperCash 主鏈（HC），和由 HCASH 孵化出的 HyperExchange 主鏈（HX）共同組成雙鏈結構。HC 鏈將全面實現抗量子特性與隱私保護，支持PoW+PoS 的混合共識，為 HyperExchange 提供維持系統穩定所需的價值代幣。HyperExchange 將通過Blockchain Multi Tunnel Protocol, Hyper Exchange Axis, Indicator 三大核心組件，為 HCASH 提供區塊鏈間價值互通互聯解決方案，實現區塊鏈和非區塊鏈分佈式帳本（如 DAG）之間的資訊與價值自由流通，為構造多資產分佈式商業應用生態打造基礎。

Hshare在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Hshare 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 HC 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

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Hshare价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Hshare、比特币或以太坊。 HC未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Hshare价格预测页面。

Hshare价格历史

追踪HC的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估HC的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Hshare价格历史页面。

如何购买Hshare (HC)

正在寻找如何购买 Hshare？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Hshare。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

Hshare资源

要更深入地了解 Hshare，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

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