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Hana (HANA) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.032113 -- +4.21% -12.14% -10.57%

Hana 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Hana 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 1 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.03218 0.03217 R2 0.03217 0.03217 R1 0.03217 0.03217 PP 0.03216 0.03216 S1 0.03216 0.03216 S2 0.03215 0.03216 S3 0.03215 0.03215

Hana 市场信号 当前净挂单量 -0.59M $9.04 M $9.62 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.01 M 3日主动卖出 $0.01 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.02 M 7日主动卖出 $0.02 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Hana资金流向 净流入 HANAUSDT价格 时间 净流入 价格 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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