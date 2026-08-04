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Humanity 分析页面提供由人工智能生成的关于 H 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Humanity 分析的信息。

Humanity (H) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.09963--+22.81%+47.12%-56.31%
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Humanity 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Humanity 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
买入
卖出 9
中立 3
买入 14
移动平均线:买入卖出 3中立 0买入 11
技术指标:卖出卖出 6中立 3买入 3
名称
经典
斐波那契
R3
0.10015
0.1001
R2
0.1001
0.10007
R1
0.10008
0.10006
PP
0.10003
0.10003
S1
0.10001
0.1
S2
0.09996
0.09999
S3
0.09994
0.09996

Humanity 市场信号

当前净挂单量
0.33M
$4.01 M
$3.68 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-0.02M
3日主动买入
$0.94 M
3日主动卖出
$0.95 M
7日主动买卖差额
-0.03M
7日主动买入
$2.79 M
7日主动卖出
$2.82 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Humanity资金流向

净流入HUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$0.01 M0.10
2026-08-13-$0.03 M0.10
2026-08-12$0.00 M0.09
2026-08-11$0.00 M0.08
2026-08-10-$0.12 M0.08

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
H/USDT
$0.09972
$0.09972$0.09972
+4.45%
2.32M (USDT)
H/USDC
$0.09951
$0.09951$0.09951
+4.19%
591.58K (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

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数量

H
H
USD
USD

1 H = 0.09963 USD

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