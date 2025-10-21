GoChapaa（GXP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001852 $ 0.00001852 $ 0.00001852 24H最低价 $ 0.00004734 $ 0.00004734 $ 0.00004734 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001852$ 0.00001852 $ 0.00001852 24H最高价 $ 0.00004734$ 0.00004734 $ 0.00004734 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.00% 涨跌幅（1D） +4.75% 漲跌幅（7D） -82.23% 漲跌幅（7D） -82.23%

GoChapaa（GXP）当前实时价格为 $ 0.00004209。过去 24 小时内，GXP 的交易价格在 $ 0.00001852 至 $ 0.00004734 之间波动，市场活跃度显著。GXP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，GXP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.00%，过去 24 小时内变动为 +4.75%，过去 7 天内累计变动为 -82.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GoChapaa（GXP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 84.43K$ 84.43K $ 84.43K 完全稀释市值 $ 88.39K$ 88.39K $ 88.39K 流通量 ---- -- 总供应量 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 所属公链 BASE

GoChapaa 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.43K。GXP 的流通量为 --，总供应量是 2100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.39K。