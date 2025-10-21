GoChapaa 当前实时价格为 0.00004209 USD。跟踪 GXP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GXP 价格趋势。GoChapaa 当前实时价格为 0.00004209 USD。跟踪 GXP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GXP 价格趋势。

GoChapaa 图标

GoChapaa实时价格 (GXP)

1 GXP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00004209
$0.00004209$0.00004209
+4.75%1D
USD
GoChapaa (GXP) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:39:24 (UTC+8)

GoChapaa（GXP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00001852
$ 0.00001852$ 0.00001852
24H最低价
$ 0.00004734
$ 0.00004734$ 0.00004734
24H最高价

$ 0.00001852
$ 0.00001852$ 0.00001852

$ 0.00004734
$ 0.00004734$ 0.00004734

--
----

--
----

+1.00%

+4.75%

-82.23%

-82.23%

GoChapaa（GXP）当前实时价格为 $ 0.00004209。过去 24 小时内，GXP 的交易价格在 $ 0.00001852$ 0.00004734 之间波动，市场活跃度显著。GXP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，GXP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.00%，过去 24 小时内变动为 +4.75%，过去 7 天内累计变动为 -82.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GoChapaa（GXP）市场信息

--
----

$ 84.43K
$ 84.43K$ 84.43K

$ 88.39K
$ 88.39K$ 88.39K

--
----

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

GoChapaa 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.43K。GXP 的流通量为 --，总供应量是 2100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.39K

GoChapaa（GXP）价格历史 USD

跟踪 GoChapaa 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000019086+4.75%
30天$ -0.00895791-99.54%
60天$ -0.00895791-99.54%
90天$ -0.00895791-99.54%
GoChapaa 今日价格变化

今天，GXP 记录了 $ +0.0000019086 (+4.75%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

GoChapaa 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00895791 (-99.54%)，显示了该代币在短期内的表现。

GoChapaa 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GXP 的变化为 $ -0.00895791 (-99.54%)，从而更广泛地了解其表现。

GoChapaa 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00895791 (-99.54%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 GoChapaa（GXP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 GoChapaa 价格历史页面

什么是GoChapaa (GXP)

GoChapaa 币 ($GC) 是一种为 GoChapaa 交易所提供支持的实用代币，旨在实现无缝跨境支付、即时支付、零费用本地交易和有竞争力的利息收入——通过人工智能和区块链创新推动非洲金融的未来。

GoChapaa在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 GoChapaa 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GXP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 GoChapaa 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 GoChapaa 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

GoChapaa 价格预测 (USD)

GoChapaa（GXP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 GoChapaa（GXP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 GoChapaa 的长期和短期价格预测。

现在就查看 GoChapaa 价格预测

GoChapaa（GXP）代币经济

了解 GoChapaa（GXP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GXP 代币的完整经济学

如何购买GoChapaa (GXP)

正在寻找如何购买 GoChapaa？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买GoChapaa。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GXP 兑换为当地货币

1 GoChapaa（GXP） to VND
1.10759835
1 GoChapaa（GXP） to AUD
A$0.0000639768
1 GoChapaa（GXP） to GBP
0.0000315675
1 GoChapaa（GXP） to EUR
0.0000357765
1 GoChapaa（GXP） to USD
$0.00004209
1 GoChapaa（GXP） to MYR
RM0.0001776198
1 GoChapaa（GXP） to TRY
0.0017682009
1 GoChapaa（GXP） to JPY
¥0.00643977
1 GoChapaa（GXP） to ARS
ARS$0.0626337081
1 GoChapaa（GXP） to RUB
0.0033491013
1 GoChapaa（GXP） to INR
0.0036967647
1 GoChapaa（GXP） to IDR
Rp0.7014997194
1 GoChapaa（GXP） to PHP
0.0024715248
1 GoChapaa（GXP） to EGP
￡E.0.0019988541
1 GoChapaa（GXP） to BRL
R$0.0002264442
1 GoChapaa（GXP） to CAD
C$0.0000585051
1 GoChapaa（GXP） to BDT
0.0051509742
1 GoChapaa（GXP） to NGN
0.0614450865
1 GoChapaa（GXP） to COP
$0.1631391564
1 GoChapaa（GXP） to ZAR
R.0.000723948
1 GoChapaa（GXP） to UAH
0.00176778
1 GoChapaa（GXP） to TZS
T.Sh.0.1041828516
1 GoChapaa（GXP） to VES
Bs0.00892308
1 GoChapaa（GXP） to CLP
$0.03964878
1 GoChapaa（GXP） to PKR
Rs0.0118929504
1 GoChapaa（GXP） to KZT
0.0226410528
1 GoChapaa（GXP） to THB
฿0.0013738176
1 GoChapaa（GXP） to TWD
NT$0.0012980556
1 GoChapaa（GXP） to AED
د.إ0.0001544703
1 GoChapaa（GXP） to CHF
Fr0.0000332511
1 GoChapaa（GXP） to HKD
HK$0.0003266184
1 GoChapaa（GXP） to AMD
֏0.0160893234
1 GoChapaa（GXP） to MAD
.د.م0.0003876489
1 GoChapaa（GXP） to MXN
$0.000774456
1 GoChapaa（GXP） to SAR
ريال0.0001578375
1 GoChapaa（GXP） to ETB
Br0.0064288266
1 GoChapaa（GXP） to KES
KSh0.0054258219
1 GoChapaa（GXP） to JOD
د.أ0.00002984181
1 GoChapaa（GXP） to PLN
0.0001532076
1 GoChapaa（GXP） to RON
лв0.0001839333
1 GoChapaa（GXP） to SEK
kr0.0003948042
1 GoChapaa（GXP） to BGN
лв0.0000707112
1 GoChapaa（GXP） to HUF
Ft0.0141098307
1 GoChapaa（GXP） to CZK
0.0008792601
1 GoChapaa（GXP） to KWD
د.ك0.00001287954
1 GoChapaa（GXP） to ILS
0.0001380552
1 GoChapaa（GXP） to BOB
Bs0.000290421
1 GoChapaa（GXP） to AZN
0.000071553
1 GoChapaa（GXP） to TJS
SM0.0003918579
1 GoChapaa（GXP） to GEL
0.0001140639
1 GoChapaa（GXP） to AOA
Kz0.0385085619
1 GoChapaa（GXP） to BHD
.د.ب0.00001582584
1 GoChapaa（GXP） to BMD
$0.00004209
1 GoChapaa（GXP） to DKK
kr0.0002702178
1 GoChapaa（GXP） to HNL
L0.0011035998
1 GoChapaa（GXP） to MUR
0.0019159368
1 GoChapaa（GXP） to NAD
$0.0007285779
1 GoChapaa（GXP） to NOK
kr0.0004209
1 GoChapaa（GXP） to NZD
$0.0000728157
1 GoChapaa（GXP） to PAB
B/.0.00004209
1 GoChapaa（GXP） to PGK
K0.0001788825
1 GoChapaa（GXP） to QAR
ر.ق0.0001532076
1 GoChapaa（GXP） to RSD
дин.0.0042456183
1 GoChapaa（GXP） to UZS
soʻm0.5071083171
1 GoChapaa（GXP） to ALL
L0.0034972581
1 GoChapaa（GXP） to ANG
ƒ0.0000753411
1 GoChapaa（GXP） to AWG
ƒ0.0000753411
1 GoChapaa（GXP） to BBD
$0.00008418
1 GoChapaa（GXP） to BAM
KM0.0000707112
1 GoChapaa（GXP） to BIF
Fr0.12412341
1 GoChapaa（GXP） to BND
$0.0000542961
1 GoChapaa（GXP） to BSD
$0.00004209
1 GoChapaa（GXP） to JMD
$0.0067415553
1 GoChapaa（GXP） to KHR
0.1697174025
1 GoChapaa（GXP） to KMF
Fr0.01784616
1 GoChapaa（GXP） to LAK
0.9149999817
1 GoChapaa（GXP） to LKR
රු0.012765897
1 GoChapaa（GXP） to MDL
L0.0007184763
1 GoChapaa（GXP） to MGA
Ar0.1904521992
1 GoChapaa（GXP） to MOP
P0.0003362991
1 GoChapaa（GXP） to MVR
0.000643977
1 GoChapaa（GXP） to MWK
MK0.072946179
1 GoChapaa（GXP） to MZN
MT0.002689551
1 GoChapaa（GXP） to NPR
रु0.0059022807
1 GoChapaa（GXP） to PYG
0.29850228
1 GoChapaa（GXP） to RWF
Fr0.06098841
1 GoChapaa（GXP） to SBD
$0.0003468216
1 GoChapaa（GXP） to SCR
0.000585051
1 GoChapaa（GXP） to SRD
$0.0016722357
1 GoChapaa（GXP） to SVC
$0.0003674457
1 GoChapaa（GXP） to SZL
L0.0007285779
1 GoChapaa（GXP） to TMT
m0.0001477359
1 GoChapaa（GXP） to TND
د.ت0.00012344997
1 GoChapaa（GXP） to TTD
$0.0002853702
1 GoChapaa（GXP） to UGX
Sh0.14613648
1 GoChapaa（GXP） to XAF
Fr0.02373876
1 GoChapaa（GXP） to XCD
$0.000113643
1 GoChapaa（GXP） to XOF
Fr0.02373876
1 GoChapaa（GXP） to XPF
Fr0.00429318
1 GoChapaa（GXP） to BWP
P0.0006002034
1 GoChapaa（GXP） to BZD
$0.00008418
1 GoChapaa（GXP） to CVE
$0.0039951828
1 GoChapaa（GXP） to DJF
Fr0.00744993
1 GoChapaa（GXP） to DOP
$0.00269376
1 GoChapaa（GXP） to DZD
د.ج0.0054780135
1 GoChapaa（GXP） to FJD
$0.0000955443
1 GoChapaa（GXP） to GNF
Fr0.36597255
1 GoChapaa（GXP） to GTQ
Q0.0003219885
1 GoChapaa（GXP） to GYD
$0.0087959682
1 GoChapaa（GXP） to ISK
kr0.00513498

GoChapaa资源

要更深入地了解 GoChapaa，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方GoChapaa网站
区块查询

人们还问：关于GoChapaa的其他问题

GoChapaa（GXP）今日价格是多少？
GXP 实时价格为 0.00004209 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GXP 兑 USD 的价格是多少？
当前 GXP 兑 USD 的价格为 $ 0.00004209。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
GoChapaa 的市值是多少？
GXP 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GXP 的流通供应量是多少？
GXP 的流通供应量为 -- USD
GXP 的历史最高价（ATH）是多少？
GXP 的历史最高价是 -- USD
GXP 的历史最低价（ATL）是多少？
GXP 的历史最低价是 -- USD
GXP 的交易量是多少？
GXP 的 24 小时实时交易量为 $ 84.43K USD
GXP 今年会涨吗？
GXP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GXP 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:39:24 (UTC+8)

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GXP 兑 USD 计算器

数量

GXP
GXP
USD
USD

1 GXP = 0.00004209 USD

交易 GXP

GXP/USDT
$0.00004209
$0.00004209$0.00004209
+4.75%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

