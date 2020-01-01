GameSwift（GSWIFT）代币经济学 深入了解 GameSwift（GSWIFT），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

GameSwift（GSWIFT）信息 GameSwift 是一个基于 zkEVM 技术的模块化区块链。 GameSwift 与其游戏平台一起为游戏、游戏玩家和 Web3 投资者提供全面且用户友好的解决方案。 该平台具有统一的代币，可以从 GameSwift 生态系统内的所有游戏和玩家中积累价值。 币种官网： https://gswift.community/ 币种白皮书： https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf 区块查询： https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c 现在就购买 GSWIFT！

GameSwift（GSWIFT）代币经济学和价格数据分析 快速了解 GameSwift（GSWIFT）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M 总供应量： $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B 流通量： $ 360.77M $ 360.77M $ 360.77M FDV (完全稀释估值)： $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M 最高价： $ 1.389 $ 1.389 $ 1.389 最低价： $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 $ 0.005880974498583338 当前价格： $ 0.008604 $ 0.008604 $ 0.008604 了解更多 GameSwift（GSWIFT）价格

GameSwift（GSWIFT）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 GameSwift（GSWIFT）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 GSWIFT 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： GSWIFT 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 GSWIFT 代币经济模型的功能，赶快查看 GSWIFT 代币的实时价格吧！

如何购买 GSWIFT 想将 GameSwift（GSWIFT）添加到您的投资组合中吗？MEXC 提供多种购买 GSWIFT 的方式，包括信用卡、银行转账和点对点交易。无论您是新手还是专业用户，MEXC 都能让您轻松、安全地购买加密货币。 立即了解如何在 MEXC 上购买 GSWIFT！

GameSwift（GSWIFT）价格历史 分析 GSWIFT 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。 立即查看 GSWIFT 的价格历史！

GSWIFT 价格预测 想知道 GSWIFT 的未来走势吗？我们的 GSWIFT 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。 立即查看 GSWIFT 代币的价格预测！

为什么选择 MEXC？ MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。 支持现货与合约，超过 4,000 个交易对 上币速度领先业内其他中心化交易所 行业 #1 的流动性 超低手续费，配备 24/7 客服支持 用户资金拥有 100%+ 储备金透明度 超低门槛：1 USDT 即可购买加密货币

立刻尝试用 1 USDT 购买加密货币，轻松入门无负担！ 立即购买！