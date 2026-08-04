Grvt (GRVT) 今日技术分析 Grvt 分析页面提供由人工智能生成的关于 GRVT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Grvt 分析的信息。 注 册

Grvt (GRVT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.3308 -- +14.86% +230.80% +230.80%

Grvt 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Grvt 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 3 买入 8 移动平均线 : 中立 卖出 8 中立 0 买入 6 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 3 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.33213 0.33193 R2 0.33193 0.3317 R1 0.33152 0.33155 PP 0.33132 0.33132 S1 0.33092 0.3311 S2 0.33072 0.33095 S3 0.33032 0.33072

Grvt 市场信号 当前净挂单量 -1.47M $6.22 M $7.68 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $0.75 M 3日主动卖出 $0.73 M 7日主动买卖差额 0.01M 7日主动买入 $5.03 M 7日主动卖出 $5.02 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Grvt资金流向 净流入 GRVTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.06 M 0.33 2026-08-13 -$0.02 M 0.33 2026-08-12 -$0.70 M 0.32 2026-08-11 -$23.12 M 0.31 2026-08-10 $1.05 M 0.35 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Grvt (GRVT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Grvt 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 GRVT / USDC $0.3308 $0.3308 $0.3308 +0.09% 169.76K (USDT) 去交易 GRVT / USDT $0.3313 $0.3313 $0.3313 +0.21% 8.00M (USDT) 去交易