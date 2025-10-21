GRIDOS 当前实时价格为 0.0005999 USD。跟踪 GRID 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GRID 价格趋势。GRIDOS 当前实时价格为 0.0005999 USD。跟踪 GRID 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GRID 价格趋势。

GRIDOS 图标

GRIDOS实时价格 (GRID)

1 GRID 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0005999
$0.0005999
+19.98%1D
USD
GRIDOS (GRID) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:04:07 (UTC+8)

GRIDOS（GRID）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0005
$ 0.0005
24H最低价
$ 0.0005999
$ 0.0005999
24H最高价

$ 0.0005
$ 0.0005

$ 0.0005999
$ 0.0005999

--
--

--
--

0.00%

+19.98%

-55.25%

-55.25%

GRIDOS（GRID）当前实时价格为 $ 0.0005999。过去 24 小时内，GRID 的交易价格在 $ 0.0005$ 0.0005999 之间波动，市场活跃度显著。GRID 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，GRID 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +19.98%，过去 7 天内累计变动为 -55.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GRIDOS（GRID）市场信息

--
--

$ 5.19
$ 5.19

$ 6.00M
$ 6.00M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

GRIDOS 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.19。GRID 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.00M

GRIDOS（GRID）价格历史 USD

跟踪 GRIDOS 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000999+19.98%
30天$ -0.0061001-91.05%
60天$ -0.0008106-57.47%
90天$ -0.0244001-97.61%
GRIDOS 今日价格变化

今天，GRID 记录了 $ +0.0000999 (+19.98%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

GRIDOS 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0061001 (-91.05%)，显示了该代币在短期内的表现。

GRIDOS 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GRID 的变化为 $ -0.0008106 (-57.47%)，从而更广泛地了解其表现。

GRIDOS 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0244001 (-97.61%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 GRIDOS（GRID）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 GRIDOS 价格历史页面

什么是GRIDOS (GRID)

GRID 是一个由人工智能驱动的 Web3 开发工具包，使开发人员能够构建、审计和部署具有智能代理、零 gas 费用和无缝多链支持的智能合约。

GRIDOS在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 GRIDOS 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GRID 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 GRIDOS 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 GRIDOS 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

GRIDOS 价格预测 (USD)

GRIDOS（GRID）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 GRIDOS（GRID）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 GRIDOS 的长期和短期价格预测。

现在就查看 GRIDOS 价格预测

GRIDOS（GRID）代币经济

了解 GRIDOS（GRID）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GRID 代币的完整经济学

如何购买GRIDOS (GRID)

正在寻找如何购买 GRIDOS？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买GRIDOS。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GRID 兑换为当地货币

GRIDOS资源

要更深入地了解 GRIDOS，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方GRIDOS网站
区块查询

人们还问：关于GRIDOS的其他问题

GRIDOS（GRID）今日价格是多少？
GRID 实时价格为 0.0005999 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GRID 兑 USD 的价格是多少？
当前 GRID 兑 USD 的价格为 $ 0.0005999。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
GRIDOS 的市值是多少？
GRID 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GRID 的流通供应量是多少？
GRID 的流通供应量为 -- USD
GRID 的历史最高价（ATH）是多少？
GRID 的历史最高价是 -- USD
GRID 的历史最低价（ATL）是多少？
GRID 的历史最低价是 -- USD
GRID 的交易量是多少？
GRID 的 24 小时实时交易量为 $ 5.19 USD
GRID 今年会涨吗？
GRID 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GRID 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:04:07 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GRID 兑 USD 计算器

数量

GRID
GRID
USD
USD

1 GRID = 0.0005999 USD

交易 GRID

GRID/USDT
$0.0005999
$0.0005999
+19.98%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

$114,776.02

$4,168.10

$0.03651

$5.4167

$200.26

$4,168.10

$114,776.02

$200.26

$2.6576

$0.20565

$0.00000

$0.00000

$0.0155

$0.000000000000095

$0.010658

$0.000000000000000000015642

$0.000000000000016

$0.0003242

$0.14993

$0.0557

