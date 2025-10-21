GRIDOS（GRID）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 24H最低价 $ 0.0005999 $ 0.0005999 $ 0.0005999 24H最高价 24H最低价 $ 0.0005$ 0.0005 $ 0.0005 24H最高价 $ 0.0005999$ 0.0005999 $ 0.0005999 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +19.98% 漲跌幅（7D） -55.25% 漲跌幅（7D） -55.25%

GRIDOS（GRID）当前实时价格为 $ 0.0005999。过去 24 小时内，GRID 的交易价格在 $ 0.0005 至 $ 0.0005999 之间波动，市场活跃度显著。GRID 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，GRID 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +19.98%，过去 7 天内累计变动为 -55.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GRIDOS（GRID）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 5.19$ 5.19 $ 5.19 完全稀释市值 $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BSC

GRIDOS 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.19。GRID 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.00M。