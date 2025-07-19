GPTON 当前实时价格为 0.02188 USD。跟踪 GPTON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GPTON 价格趋势。GPTON 当前实时价格为 0.02188 USD。跟踪 GPTON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GPTON 价格趋势。

GPTON (GPTON) 实时价格图表
GPTON（GPTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906
24H最低价
$ 0.02261
$ 0.02261$ 0.02261
24H最高价

$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906

$ 0.02261
$ 0.02261$ 0.02261

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823$ 0.024354338596202823

+0.59%

-1.60%

+3.06%

+3.06%

GPTON（GPTON）当前实时价格为 $ 0.02188。过去 24 小时内，GPTON 的交易价格在 $ 0.01906$ 0.02261 之间波动，市场活跃度显著。GPTON 的历史最高价为 $ 0.04540726520022076，历史最低价为 $ 0.024354338596202823

从短期表现来看，GPTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.59%，过去 24 小时内变动为 -1.60%，过去 7 天内累计变动为 +3.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GPTON（GPTON）市场信息

No.4053

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

$ 84.22K
$ 84.22K$ 84.22K

$ 21.88M
$ 21.88M$ 21.88M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,933
999,999,933 999,999,933

999,999,933
999,999,933 999,999,933

100.00%

$ 0.00099
$ 0.00099$ 0.00099

TONCOIN

GPTON 的当前市值为 $ 21.88M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.22K。GPTON 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999933，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.88M

GPTON（GPTON）价格历史 USD

跟踪 GPTON 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0003584-1.60%
30天$ -0.00987-31.09%
60天$ +0.00288+15.15%
90天$ +0.00288+15.15%
GPTON 今日价格变化

今天，GPTON 记录了 $ -0.0003584 (-1.60%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

GPTON 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00987 (-31.09%)，显示了该代币在短期内的表现。

GPTON 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GPTON 的变化为 $ +0.00288 (+15.15%)，从而更广泛地了解其表现。

GPTON 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00288 (+15.15%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 GPTON（GPTON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 GPTON 价格历史页面

什么是GPTON (GPTON)

AI Messenger 与 TON 上的 P2P 游戏平台配合使用，用户可以扩展代币来玩游戏 P2P + 作为 Messenger 中 AI 的支付系统。

GPTON在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 GPTON 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GPTON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 GPTON 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 GPTON 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

GPTON 价格预测 (USD)

GPTON（GPTON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 GPTON（GPTON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 GPTON 的长期和短期价格预测。

现在就查看 GPTON 价格预测

GPTON（GPTON）代币经济

了解 GPTON（GPTON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GPTON 代币的完整经济学

如何购买GPTON (GPTON)

正在寻找如何购买 GPTON？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买GPTON。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GPTON 兑换为当地货币

GPTON资源

要更深入地了解 GPTON，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方GPTON网站
区块查询

人们还问：关于GPTON的其他问题

GPTON（GPTON）今日价格是多少？
GPTON 实时价格为 0.02188 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GPTON 兑 USD 的价格是多少？
当前 GPTON 兑 USD 的价格为 $ 0.02188。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
GPTON 的市值是多少？
GPTON 的市值为 $ 21.88M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GPTON 的流通供应量是多少？
GPTON 的流通供应量为 1000.00M USD
GPTON 的历史最高价（ATH）是多少？
GPTON 的历史最高价是 0.04540726520022076 USD
GPTON 的历史最低价（ATL）是多少？
GPTON 的历史最低价是 0.024354338596202823 USD
GPTON 的交易量是多少？
GPTON 的 24 小时实时交易量为 $ 84.22K USD
GPTON 今年会涨吗？
GPTON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GPTON 价格预测 获取更深入的分析。
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

