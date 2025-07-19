GPTON（GPTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01906 $ 0.02261 24H最低价 $ 0.01906 24H最高价 $ 0.02261 历史最高 $ 0.04540726520022076 最低价 $ 0.024354338596202823 涨跌幅（1H） +0.59% 涨跌幅（1D） -1.60% 漲跌幅（7D） +3.06%

GPTON（GPTON）当前实时价格为 $ 0.02188。过去 24 小时内，GPTON 的交易价格在 $ 0.01906 至 $ 0.02261 之间波动，市场活跃度显著。GPTON 的历史最高价为 $ 0.04540726520022076，历史最低价为 $ 0.024354338596202823。

从短期表现来看，GPTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.59%，过去 24 小时内变动为 -1.60%，过去 7 天内累计变动为 +3.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GPTON（GPTON）市场信息

排名 No.4053 市值 $ 21.88M 成交量（24H） $ 84.22K 完全稀释市值 $ 21.88M 流通量 1000.00M 最大供应量 999,999,933 总供应量 999,999,933 流通率 100.00% 发行日期 2025-07-19 00:00:00 发行价格 $ 0.00099 所属公链 TONCOIN

GPTON 的当前市值为 $ 21.88M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.22K。GPTON 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999933，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.88M。