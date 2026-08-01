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PAX Gold 当前实时价格为 4,347.93 USD。GOLD(PAXG) 市值为 1,986,545,351.21223 USD。追踪Malaysia的 GOLD(PAXG) 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！PAX Gold 当前实时价格为 4,347.93 USD。GOLD(PAXG) 市值为 1,986,545,351.21223 USD。追踪Malaysia的 GOLD(PAXG) 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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PAX Gold实时价格 (GOLD(PAXG))

1 GOLD(PAXG) 兑换为 USD 的实时价格：

$4,348.21
$4,348.21$4,348.21
-0.39%1D
USD
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:21:02 (UTC+8)

PAX Gold 今日价格

PAX Gold (GOLD(PAXG)) 今日实时价格为 $ 4,347.93，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 GOLD(PAXG) 兑 USD 的汇率为 $ 4,347.93 每 GOLD(PAXG)。

PAX Gold 目前市值在 $ 1.99B 排名第 #35，流通供应量为 456.89K GOLD(PAXG)。过去 24 小时内，GOLD(PAXG) 的交易价格在 $ 4,345.39（低点）和 $ 4,442.39（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,622.805718077154，而历史最低价为 $ 1,387.97650287

短期表现方面，GOLD(PAXG) 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 +2.68%。过去一天，总交易量达到 $ 2.49M

PAX Gold（GOLD(PAXG)）市场信息

No.35

$ 1.99B
$ 1.99B$ 1.99B

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

$ 1.99B
$ 1.99B$ 1.99B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

PAX Gold 的当前市值为 $ 1.99B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.49M。GOLD(PAXG) 的流通量为 456.89K，总供应量是 456894.511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.99B

PAX Gold 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 4,345.39
$ 4,345.39$ 4,345.39
24H最低价
$ 4,442.39
$ 4,442.39$ 4,442.39
24H最高价

$ 4,345.39
$ 4,345.39$ 4,345.39

$ 4,442.39
$ 4,442.39$ 4,442.39

$ 5,622.805718077154
$ 5,622.805718077154$ 5,622.805718077154

$ 1,387.97650287
$ 1,387.97650287$ 1,387.97650287

-0.35%

-0.38%

+2.68%

+2.68%

PAX Gold（GOLD(PAXG)）价格历史 USD

跟踪 PAX Gold 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -17.0244-0.38%
30天$ +296.59+7.32%
60天$ +123.81+2.93%
90天$ -204.39-4.49%
PAX Gold 今日价格变化

今天，GOLD(PAXG) 记录了 $ -17.0244 (-0.38%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

PAX Gold 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +296.59 (+7.32%)，显示了该代币在短期内的表现。

PAX Gold 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GOLD(PAXG) 的变化为 $ +123.81 (+2.93%)，从而更广泛地了解其表现。

PAX Gold 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -204.39 (-4.49%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 PAX Gold（GOLD(PAXG)）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 PAX Gold 价格历史页面

PAX Gold 分析

本分析利用人工智能模型评估 PAX Gold 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

PAX Gold 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 GOLD(PAXG) 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点现价 ＞ R2位于 R2 上方比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

【市场结构】PAXG_USDT在4h周期内现价4798.81位于枢纽中枢4689.9上方108.91点，已突破R1阻力4749.76并逼近R2位置4797.29。MA组与EMA组均呈现3-4档买入信号，价格运行在多重均线系统上方形成支撑结构。当前处于枢纽体系上半区间，距离R2阻力仅差1.52点。 【动能状态】MACD录得死叉信号与均线系统买入信号形成分歧，快慢指标呈现不同向分层状态。RSI维持中性区间运行，短期动能分散未形成集中方向。多空动能在关键阻力位附近出现技术性分化，波动率在高位整理中呈现收敛特征。 【关键价位】上方R2阻力4797.29距现价仅1.52点为近端关键位，R1回撤支撑4749.76距现价49.05点。下方中枢支撑4689.9距现价108.91点，S1支撑4642.37距现价156.44点为远端参考位。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 PAX Gold 的价格？

PAX Gold (PAXG) 的价格受多个关键因素影响：

1. 黄金现货价格——PAXG 与实物黄金价值紧密挂钩。
2. 市场对数字黄金敞口及加密货币采用的需求。
3. 影响稳定币和代币化资产的监管变化。
4. 投资者对 Paxos 作为发行方和托管机构的信任度。
5. 整体加密货币市场的市场情绪。

为什么人们想知道 PAX Gold 今天的价格？

人们想要了解PAXG今日的价格，因为它是一种以黄金为支撑的稳定币，每个代币代表一金衡盎司的实物黄金。投资者通过追踪其价格来监测黄金市场的走势、做出交易决策、实现投资组合多元化，并在无需实物存储的情况下以数字化方式获取黄金敞口。

PAX Gold 的价格预测

PAX Gold（GOLD(PAXG)）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，GOLD(PAXG) 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，PAX Gold 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 PAX Gold 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 PAX Gold 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 GOLD(PAXG) 2026–2027 年价格的预测。

关于 PAX Gold

PAX Gold (PAXG)是一种数字资产，允许投资者通过基于区块链的基础设施拥有和交易实物黄金。每一个PAXG代币都由一盎司精金支持，这些精金是400盎司伦敦良好交割金条的一部分，存储在Brink's的金库中。这提供了实物黄金所有权的好处，如随着时间的推移保值，同时也提供了数字资产的可分割性、便携性和可转让性。PAXG在以太坊区块链上运行，遵循ERC-20代币标准，其供应量由储备中的实物黄金数量决定。它通常被用作对冲市场波动的工具，或者作为一种价值储存手段，或者是以一种更灵活和易于获取的方式投资黄金。

如何在Malaysia购买和投资 PAX Gold

准备好开始使用 PAX Gold 了吗？在 MEXC 购买 GOLD(PAXG) 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 PAX Gold 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，PAX Gold 将立即存入您的钱包。
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 购买教程

PAX Gold 能做什么？

拥有 PAX Gold 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) 是一種黃金支持的加密貨幣，由 Paxos Standard (PAX) 的創建者於 2019 年 9 月推出。作為在以太坊區塊鏈上運行的 ERC-20 代幣，Pax Gold 可在各種交易所進行交易，並擁有成為交易者開始投資黃金的一種便捷方式。

PAX Gold资源

要更深入地了解 PAX Gold，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方PAX Gold网站
区块查询

类别 :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

人们还问：关于PAX Gold的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:21:02 (UTC+8)

PAX Gold（GOLD(PAXG)）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 PAX Gold 的更多信息

GOLD(PAXG)USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 GOLD(PAXG)。在 MEXC 上探索 GOLD(PAXG)USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 市场

探索现货和合约市场，查看 PAX Gold 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
GOLD(PAXG)/USDT
$4,346.51
$4,346.51$4,346.51
-0.43%
569.42 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
$4,345.07
$4,345.07$4,345.07
-0.41%
19.50 (USDT)

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$0.27637$0.27637

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+7.39%

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Epic Chain

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$0.3596$0.3596

+8.50%

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