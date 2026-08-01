PAX Gold实时价格 (GOLD(PAXG))
PAX Gold (GOLD(PAXG)) 今日实时价格为 $ 4,347.93，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 GOLD(PAXG) 兑 USD 的汇率为 $ 4,347.93 每 GOLD(PAXG)。
PAX Gold 目前市值在 $ 1.99B 排名第 #35，流通供应量为 456.89K GOLD(PAXG)。过去 24 小时内，GOLD(PAXG) 的交易价格在 $ 4,345.39（低点）和 $ 4,442.39（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,622.805718077154，而历史最低价为 $ 1,387.97650287。
短期表现方面，GOLD(PAXG) 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 +2.68%。过去一天，总交易量达到 $ 2.49M。
No.35
0.08%
ETH
PAX Gold 的当前市值为 $ 1.99B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.49M。GOLD(PAXG) 的流通量为 456.89K，总供应量是 456894.511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.99B。
-0.35%
-0.38%
+2.68%
+2.68%
跟踪 PAX Gold 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -17.0244
|-0.38%
|30天
|$ +296.59
|+7.32%
|60天
|$ +123.81
|+2.93%
|90天
|$ -204.39
|-4.49%
今天，GOLD(PAXG) 记录了 $ -17.0244 (-0.38%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +296.59 (+7.32%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，GOLD(PAXG) 的变化为 $ +123.81 (+2.93%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -204.39 (-4.49%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 PAX Gold（GOLD(PAXG)）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 PAX Gold 价格历史页面
本分析利用人工智能模型评估 PAX Gold 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 GOLD(PAXG) 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|现价 ＞ R2
|位于 R2 上方
|比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|3‑4 买
|40‑60% 中立
|均线多空参半，方向待观察。
|EMA 组
|3‑4 买
|40‑60% 中立
|均线多空参半，方向待观察。
【市场结构】PAXG_USDT在4h周期内现价4798.81位于枢纽中枢4689.9上方108.91点，已突破R1阻力4749.76并逼近R2位置4797.29。MA组与EMA组均呈现3-4档买入信号，价格运行在多重均线系统上方形成支撑结构。当前处于枢纽体系上半区间，距离R2阻力仅差1.52点。 【动能状态】MACD录得死叉信号与均线系统买入信号形成分歧，快慢指标呈现不同向分层状态。RSI维持中性区间运行，短期动能分散未形成集中方向。多空动能在关键阻力位附近出现技术性分化，波动率在高位整理中呈现收敛特征。 【关键价位】上方R2阻力4797.29距现价仅1.52点为近端关键位，R1回撤支撑4749.76距现价49.05点。下方中枢支撑4689.9距现价108.91点，S1支撑4642.37距现价156.44点为远端参考位。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，PAX Gold 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
PAX Gold (PAXG)是一种数字资产，允许投资者通过基于区块链的基础设施拥有和交易实物黄金。每一个PAXG代币都由一盎司精金支持，这些精金是400盎司伦敦良好交割金条的一部分，存储在Brink's的金库中。这提供了实物黄金所有权的好处，如随着时间的推移保值，同时也提供了数字资产的可分割性、便携性和可转让性。PAXG在以太坊区块链上运行，遵循ERC-20代币标准，其供应量由储备中的实物黄金数量决定。它通常被用作对冲市场波动的工具，或者作为一种价值储存手段，或者是以一种更灵活和易于获取的方式投资黄金。
准备好开始使用 PAX Gold 了吗？在 MEXC 购买 GOLD(PAXG) 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 PAX Gold 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 购买之旅。
拥有 PAX Gold 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
在 MEXC 上购买 PAX Gold (GOLD(PAXG)) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費
除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！
Pax Gold (PAXG) 是一種黃金支持的加密貨幣，由 Paxos Standard (PAX) 的創建者於 2019 年 9 月推出。作為在以太坊區塊鏈上運行的 ERC-20 代幣，Pax Gold 可在各種交易所進行交易，並擁有成為交易者開始投資黃金的一種便捷方式。
要更深入地了解 PAX Gold，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
使用杠杆做多或做空 GOLD(PAXG)。在 MEXC 上探索 GOLD(PAXG)USDT 合约交易，把握市场波动机会。
探索现货和合约市场，查看 PAX Gold 的实时价格、交易量，并直接进行交易。
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。