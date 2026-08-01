PAX Gold 今日价格

PAX Gold (GOLD(PAXG)) 今日实时价格为 $ 4,347.93，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 GOLD(PAXG) 兑 USD 的汇率为 $ 4,347.93 每 GOLD(PAXG)。

PAX Gold 目前市值在 $ 1.99B 排名第 #35，流通供应量为 456.89K GOLD(PAXG)。过去 24 小时内，GOLD(PAXG) 的交易价格在 $ 4,345.39（低点）和 $ 4,442.39（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5,622.805718077154，而历史最低价为 $ 1,387.97650287。

短期表现方面，GOLD(PAXG) 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 +2.68%。过去一天，总交易量达到 $ 2.49M。

PAX Gold（GOLD(PAXG)）市场信息

排名 No.35 市值 $ 1.99B$ 1.99B $ 1.99B 成交量（24H） $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M 完全稀释市值 $ 1.99B$ 1.99B $ 1.99B 流通量 456.89K 456.89K 456.89K 最大供应量 ---- -- 总供应量 456,894.511 456,894.511 456,894.511 市场占有率 0.08% 所属公链 ETH

PAX Gold 的当前市值为 $ 1.99B, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.49M。GOLD(PAXG) 的流通量为 456.89K，总供应量是 456894.511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.99B。