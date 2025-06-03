什么是Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians是一款基于 Immutable X 以太坊 Layer-2 扩展解决方案的移动端多人角色扮演游戏。与其他 GameFi 游戏一样，游戏内资产以不可替代的代币 (NFT) 表示，玩家完成各种目标即可获得奖励。Guild of Guardians的原生货币为 GOG。它使玩家能够参与游戏的治理，并支持其“边玩边赚”功能。

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此外，您还可以：

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Guild of Guardians价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Guild of Guardians、比特币或以太坊。 GOG未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Guild of Guardians价格预测页面。

Guild of Guardians价格历史

追踪GOG的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估GOG的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Guild of Guardians价格历史页面。

如何购买Guild of Guardians (GOG)

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GOG 兑换为当地货币

1 GOG 兑换 VND ₫ 993.6544 1 GOG 兑换 AUD A$ 0.0581504 1 GOG 兑换 GBP ￡ 0.0279424 1 GOG 兑换 EUR € 0.0328512 1 GOG 兑换 USD $ 0.03776 1 GOG 兑换 MYR RM 0.1601024 1 GOG 兑换 TRY ₺ 1.4786816 1 GOG 兑换 JPY ¥ 5.394016 1 GOG 兑换 RUB ₽ 2.971712 1 GOG 兑换 INR ₹ 3.230368 1 GOG 兑换 IDR Rp 619.0162944 1 GOG 兑换 KRW ₩ 51.9392576 1 GOG 兑换 PHP ₱ 2.1017216 1 GOG 兑换 EGP ￡E. 1.8762944 1 GOG 兑换 BRL R$ 0.2140992 1 GOG 兑换 CAD C$ 0.0517312 1 GOG 兑换 BDT ৳ 4.6025664 1 GOG 兑换 NGN ₦ 59.6521152 1 GOG 兑换 UAH ₴ 1.5696832 1 GOG 兑换 VES Bs 3.62496 1 GOG 兑换 PKR Rs 10.6215104 1 GOG 兑换 KZT ₸ 19.265152 1 GOG 兑换 THB ฿ 1.229088 1 GOG 兑换 TWD NT$ 1.1328 1 GOG 兑换 AED د.إ 0.1385792 1 GOG 兑换 CHF Fr 0.0305856 1 GOG 兑换 HKD HK$ 0.2960384 1 GOG 兑换 MAD .د.م 0.3466368 1 GOG 兑换 MXN $ 0.7265024

Guild of Guardians资源

要更深入地了解 Guild of Guardians，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

人们还问：关于Guild of Guardians的其他问题 Guild of Guardians (GOG)今天的价格是多少？ Guild of Guardians (GOG) 的实时价格为 0.03776 USD 。 Guild of Guardians (GOG)的市值是多少？ Guild of Guardians 当前的市值为 -- USD 。它的计算方法是将 GOG 的当前供应量乘以 0.03776 USD 的实时市场价格。 Guild of Guardians (GOG) 的流通量是多少？ Guild of Guardians (GOG) 当前的流通供应量为 -- USD 。 Guild of Guardians (GOG) 的最高价格是多少？ 截至 2025-06-03 ，Guild of Guardians (GOG) 的最高价格为 0.17695 USD 。 Guild of Guardians (GOG) 的24小时交易量是多少？ Guild of Guardians (GOG) 的 24 小时交易量为 $ 70.86K USD 。您可以在 MEXC 上发现更多可交易代币并查看其 24 小时交易量。

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