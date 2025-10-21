Goatcoin 当前实时价格为 0.0004812 USD。跟踪 GOATCOIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GOATCOIN 价格趋势。Goatcoin 当前实时价格为 0.0004812 USD。跟踪 GOATCOIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GOATCOIN 价格趋势。

Goatcoin 图标

Goatcoin实时价格 (GOATCOIN)

1 GOATCOIN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0004812
+73.21%1D
USD
Goatcoin (GOATCOIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:03:38 (UTC+8)

Goatcoin（GOATCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0002172
24H最低价
$ 0.0004812
24H最高价

$ 0.0002172
$ 0.0004812
--
--
+13.06%

+73.21%

+117.05%

+117.05%

Goatcoin（GOATCOIN）当前实时价格为 $ 0.0004812。过去 24 小时内，GOATCOIN 的交易价格在 $ 0.0002172$ 0.0004812 之间波动，市场活跃度显著。GOATCOIN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，GOATCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +13.06%，过去 24 小时内变动为 +73.21%，过去 7 天内累计变动为 +117.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Goatcoin（GOATCOIN）市场信息

--
$ 53.73K
$ 0.00
--
--
SOL

Goatcoin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.73K。GOATCOIN 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Goatcoin（GOATCOIN）价格历史 USD

跟踪 Goatcoin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000203387+73.21%
30天$ -0.0001518-23.99%
60天$ -0.0125178-96.30%
90天$ -0.0015188-75.94%
Goatcoin 今日价格变化

今天，GOATCOIN 记录了 $ +0.000203387 (+73.21%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Goatcoin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0001518 (-23.99%)，显示了该代币在短期内的表现。

Goatcoin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GOATCOIN 的变化为 $ -0.0125178 (-96.30%)，从而更广泛地了解其表现。

Goatcoin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0015188 (-75.94%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Goatcoin（GOATCOIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Goatcoin 价格历史页面

什么是Goatcoin (GOATCOIN)

GOAT 是社区驱动的动物类 memecoin，源自“Greatest Of All Time”，并结合 Dogecoin 历史梗，形成怀旧与趣味化叙事。

Goatcoin在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Goatcoin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GOATCOIN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Goatcoin 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Goatcoin 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Goatcoin 价格预测 (USD)

Goatcoin（GOATCOIN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Goatcoin（GOATCOIN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Goatcoin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Goatcoin 价格预测

Goatcoin（GOATCOIN）代币经济

了解 Goatcoin（GOATCOIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GOATCOIN 代币的完整经济学

如何购买Goatcoin (GOATCOIN)

正在寻找如何购买 Goatcoin？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Goatcoin。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GOATCOIN 兑换为当地货币

1 Goatcoin（GOATCOIN） to VND
12.662778
1 Goatcoin（GOATCOIN） to AUD
A$0.000731424
1 Goatcoin（GOATCOIN） to GBP
0.0003609
1 Goatcoin（GOATCOIN） to EUR
0.00040902
1 Goatcoin（GOATCOIN） to USD
$0.0004812
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MYR
RM0.002030664
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TRY
0.020215212
1 Goatcoin（GOATCOIN） to JPY
¥0.0736236
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ARS
ARS$0.716068908
1 Goatcoin（GOATCOIN） to RUB
0.038298708
1 Goatcoin（GOATCOIN） to INR
0.042263796
1 Goatcoin（GOATCOIN） to IDR
Rp8.019996792
1 Goatcoin（GOATCOIN） to PHP
0.028256064
1 Goatcoin（GOATCOIN） to EGP
￡E.0.022852188
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BRL
R$0.002588856
1 Goatcoin（GOATCOIN） to CAD
C$0.000668868
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BDT
0.05887482
1 Goatcoin（GOATCOIN） to NGN
0.701454864
1 Goatcoin（GOATCOIN） to COP
$1.865111952
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ZAR
R.0.008267016
1 Goatcoin（GOATCOIN） to UAH
0.020205588
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TZS
T.Sh.1.188145356
1 Goatcoin（GOATCOIN） to VES
Bs0.1020144
1 Goatcoin（GOATCOIN） to CLP
$0.4537716
1 Goatcoin（GOATCOIN） to PKR
Rs0.136121856
1 Goatcoin（GOATCOIN） to KZT
0.258707556
1 Goatcoin（GOATCOIN） to THB
฿0.015701556
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TWD
NT$0.014840208
1 Goatcoin（GOATCOIN） to AED
د.إ0.001766004
1 Goatcoin（GOATCOIN） to CHF
Fr0.000380148
1 Goatcoin（GOATCOIN） to HKD
HK$0.003734112
1 Goatcoin（GOATCOIN） to AMD
֏0.183803964
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MAD
.د.م0.004431852
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MXN
$0.00885408
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SAR
ريال0.0018045
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ETB
Br0.07355142
1 Goatcoin（GOATCOIN） to KES
KSh0.061973748
1 Goatcoin（GOATCOIN） to JOD
د.أ0.0003411708
1 Goatcoin（GOATCOIN） to PLN
0.001751568
1 Goatcoin（GOATCOIN） to RON
лв0.002102844
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SEK
kr0.004513656
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BGN
лв0.000808416
1 Goatcoin（GOATCOIN） to HUF
Ft0.161365608
1 Goatcoin（GOATCOIN） to CZK
0.010052268
1 Goatcoin（GOATCOIN） to KWD
د.ك0.0001472472
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ILS
0.001578336
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BOB
Bs0.003315468
1 Goatcoin（GOATCOIN） to AZN
0.00081804
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TJS
SM0.004479972
1 Goatcoin（GOATCOIN） to GEL
0.001304052
1 Goatcoin（GOATCOIN） to AOA
Kz0.440254692
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BHD
.د.ب0.0001809312
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BMD
$0.0004812
1 Goatcoin（GOATCOIN） to DKK
kr0.003089304
1 Goatcoin（GOATCOIN） to HNL
L0.012621876
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MUR
0.021904224
1 Goatcoin（GOATCOIN） to NAD
$0.008334384
1 Goatcoin（GOATCOIN） to NOK
kr0.004807188
1 Goatcoin（GOATCOIN） to NZD
$0.000832476
1 Goatcoin（GOATCOIN） to PAB
B/.0.0004812
1 Goatcoin（GOATCOIN） to PGK
K0.002049912
1 Goatcoin（GOATCOIN） to QAR
ر.ق0.001751568
1 Goatcoin（GOATCOIN） to RSD
дин.0.048509772
1 Goatcoin（GOATCOIN） to UZS
soʻm5.797589028
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ALL
L0.039982908
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ANG
ƒ0.000861348
1 Goatcoin（GOATCOIN） to AWG
ƒ0.000861348
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BBD
$0.0009624
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BAM
KM0.000808416
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BIF
Fr1.4152092
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BND
$0.000620748
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BSD
$0.0004812
1 Goatcoin（GOATCOIN） to JMD
$0.077049744
1 Goatcoin（GOATCOIN） to KHR
1.932528072
1 Goatcoin（GOATCOIN） to KMF
Fr0.2040288
1 Goatcoin（GOATCOIN） to LAK
10.460869356
1 Goatcoin（GOATCOIN） to LKR
රු0.145904652
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MDL
L0.008223708
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MGA
Ar2.1675654
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MOP
P0.003844788
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MVR
0.00736236
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MWK
MK0.83252412
1 Goatcoin（GOATCOIN） to MZN
MT0.03074868
1 Goatcoin（GOATCOIN） to NPR
रु0.067459428
1 Goatcoin（GOATCOIN） to PYG
3.3886104
1 Goatcoin（GOATCOIN） to RWF
Fr0.6972588
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SBD
$0.003965088
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SCR
0.006669432
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SRD
$0.019118076
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SVC
$0.004200876
1 Goatcoin（GOATCOIN） to SZL
L0.008334384
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TMT
m0.001689012
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TND
د.ت0.0014118408
1 Goatcoin（GOATCOIN） to TTD
$0.003257724
1 Goatcoin（GOATCOIN） to UGX
Sh1.6707264
1 Goatcoin（GOATCOIN） to XAF
Fr0.2713968
1 Goatcoin（GOATCOIN） to XCD
$0.00129924
1 Goatcoin（GOATCOIN） to XOF
Fr0.2713968
1 Goatcoin（GOATCOIN） to XPF
Fr0.0490824
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BWP
P0.0068571
1 Goatcoin（GOATCOIN） to BZD
$0.0009624
1 Goatcoin（GOATCOIN） to CVE
$0.045622572
1 Goatcoin（GOATCOIN） to DJF
Fr0.0851724
1 Goatcoin（GOATCOIN） to DOP
$0.030782364
1 Goatcoin（GOATCOIN） to DZD
د.ج0.062623368
1 Goatcoin（GOATCOIN） to FJD
$0.001092324
1 Goatcoin（GOATCOIN） to GNF
Fr4.184034
1 Goatcoin（GOATCOIN） to GTQ
Q0.003676368
1 Goatcoin（GOATCOIN） to GYD
$0.100517868
1 Goatcoin（GOATCOIN） to ISK
kr0.0587064

Goatcoin资源

要更深入地了解 Goatcoin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Goatcoin的其他问题

Goatcoin（GOATCOIN）今日价格是多少？
GOATCOIN 实时价格为 0.0004812 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GOATCOIN 兑 USD 的价格是多少？
当前 GOATCOIN 兑 USD 的价格为 $ 0.0004812。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Goatcoin 的市值是多少？
GOATCOIN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GOATCOIN 的流通供应量是多少？
GOATCOIN 的流通供应量为 -- USD
GOATCOIN 的历史最高价（ATH）是多少？
GOATCOIN 的历史最高价是 -- USD
GOATCOIN 的历史最低价（ATL）是多少？
GOATCOIN 的历史最低价是 -- USD
GOATCOIN 的交易量是多少？
GOATCOIN 的 24 小时实时交易量为 $ 53.73K USD
GOATCOIN 今年会涨吗？
GOATCOIN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GOATCOIN 价格预测 获取更深入的分析。
Goatcoin（GOATCOIN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GOATCOIN 兑 USD 计算器

数量

GOATCOIN
GOATCOIN
USD
USD

1 GOATCOIN = 0.0004812 USD

交易 GOATCOIN

GOATCOIN/USDT
$0.0004812
$0.0004812$0.0004812
+73.09%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

