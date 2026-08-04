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GMX (GMX) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $6.618 -- +4.48% +12.78% -4.80%

GMX 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 GMX 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 5 中立 2 买入 19 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 中立 卖出 5 中立 2 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 6.6093 6.6086 R2 6.6086 6.6082 R1 6.6083 6.608 PP 6.6076 6.6076 S1 6.6073 6.6072 S2 6.6066 6.607 S3 6.6063 6.6066

GMX 市场信号 当前净挂单量 -0.02M $1.32 M $1.34 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.01M 3日主动买入 $0.10 M 3日主动卖出 $0.09 M 7日主动买卖差额 0.01M 7日主动买入 $0.16 M 7日主动卖出 $0.16 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 GMX资金流向 净流入 GMXUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 6.59 2026-08-13 $0.02 M 6.59 2026-08-12 -$0.01 M 6.53 2026-08-11 $0.02 M 6.47 2026-08-10 -$0.01 M 6.24 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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