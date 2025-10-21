GameStop（GMEON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 23.56 $ 23.56 $ 23.56 24H最低价 $ 24.61 $ 24.61 $ 24.61 24H最高价 24H最低价 $ 23.56$ 23.56 $ 23.56 24H最高价 $ 24.61$ 24.61 $ 24.61 历史最高 $ 28.314705255572687$ 28.314705255572687 $ 28.314705255572687 最低价 $ 22.309828913708834$ 22.309828913708834 $ 22.309828913708834 涨跌幅（1H） +0.08% 涨跌幅（1D） +0.33% 漲跌幅（7D） +1.18% 漲跌幅（7D） +1.18%

GameStop（GMEON）当前实时价格为 $ 23.91。过去 24 小时内，GMEON 的交易价格在 $ 23.56 至 $ 24.61 之间波动，市场活跃度显著。GMEON 的历史最高价为 $ 28.314705255572687，历史最低价为 $ 22.309828913708834。

从短期表现来看，GMEON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.08%，过去 24 小时内变动为 +0.33%，过去 7 天内累计变动为 +1.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GameStop（GMEON）市场信息

排名 No.2803 市值 $ 272.29K$ 272.29K $ 272.29K 成交量（24H） $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K 完全稀释市值 $ 272.29K$ 272.29K $ 272.29K 流通量 11.39K 11.39K 11.39K 总供应量 11,387.97024846 11,387.97024846 11,387.97024846 所属公链 ETH

GameStop 的当前市值为 $ 272.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.03K。GMEON 的流通量为 11.39K，总供应量是 11387.97024846，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 272.29K。