GG3 当前实时价格为 0.00629 USD。跟踪 GGX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GGX 价格趋势。

GG3 图标

GG3实时价格 (GGX)

1 GGX 兑换为 USD 的实时价格：

+0.47%1D
USD
GG3 (GGX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:39:02 (UTC+8)

GG3（GGX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

+0.80%

+0.47%

-17.24%

-17.24%

GG3（GGX）当前实时价格为 $ 0.00629。过去 24 小时内，GGX 的交易价格在 $ 0.00615$ 0.00631 之间波动，市场活跃度显著。GGX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，GGX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.80%，过去 24 小时内变动为 +0.47%，过去 7 天内累计变动为 -17.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GG3（GGX）市场信息

BSC

GG3 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.89K。GGX 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.29M

GG3（GGX）价格历史 USD

跟踪 GG3 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000294+0.47%
30天$ -0.0069-52.32%
60天$ -0.01799-74.10%
90天$ -0.0267-80.94%
GG3 今日价格变化

今天，GGX 记录了 $ +0.0000294 (+0.47%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

GG3 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0069 (-52.32%)，显示了该代币在短期内的表现。

GG3 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GGX 的变化为 $ -0.01799 (-74.10%)，从而更广泛地了解其表现。

GG3 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0267 (-80.94%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 GG3（GGX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 GG3 价格历史页面

什么是GG3 (GGX)

GG3 透过业界首创的 AI Agents 群体技术，开创智慧社群互动新纪元，并从 X（前身为 Twitter）、YouTube、Discord、Telegram、Steam 及 Twitch 等主流平台中学习。分析超过 100,000 款 Steam 游戏与用户行为数据，GG3 以个人化、AI 驱动的体验，成功连结 Web2 与 Web3 世界。

GG3在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 GG3 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GGX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 GG3 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 GG3 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

GG3 价格预测 (USD)

GG3（GGX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 GG3（GGX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 GG3 的长期和短期价格预测。

现在就查看 GG3 价格预测

GG3（GGX）代币经济

了解 GG3（GGX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GGX 代币的完整经济学

如何购买GG3 (GGX)

正在寻找如何购买 GG3？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买GG3。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GGX 兑换为当地货币

1 GG3（GGX） to VND
165.52135
1 GG3（GGX） to AUD
A$0.0095608
1 GG3（GGX） to GBP
0.0047175
1 GG3（GGX） to EUR
0.0053465
1 GG3（GGX） to USD
$0.00629
1 GG3（GGX） to MYR
RM0.0265438
1 GG3（GGX） to TRY
0.2642429
1 GG3（GGX） to JPY
¥0.96237
1 GG3（GGX） to ARS
ARS$9.3600861
1 GG3（GGX） to RUB
0.5004953
1 GG3（GGX） to INR
0.5524507
1 GG3（GGX） to IDR
Rp104.8332914
1 GG3（GGX） to PHP
0.3693488
1 GG3（GGX） to EGP
￡E.0.2987121
1 GG3（GGX） to BRL
R$0.0338402
1 GG3（GGX） to CAD
C$0.0087431
1 GG3（GGX） to BDT
0.7697702
1 GG3（GGX） to NGN
9.1824565
1 GG3（GGX） to COP
$24.3797884
1 GG3（GGX） to ZAR
R.0.108188
1 GG3（GGX） to UAH
0.26418
1 GG3（GGX） to TZS
T.Sh.15.5692596
1 GG3（GGX） to VES
Bs1.33348
1 GG3（GGX） to CLP
$5.92518
1 GG3（GGX） to PKR
Rs1.7773024
1 GG3（GGX） to KZT
3.3835168
1 GG3（GGX） to THB
฿0.2053056
1 GG3（GGX） to TWD
NT$0.1939836
1 GG3（GGX） to AED
د.إ0.0230843
1 GG3（GGX） to CHF
Fr0.0049691
1 GG3（GGX） to HKD
HK$0.0488104
1 GG3（GGX） to AMD
֏2.4044154
1 GG3（GGX） to MAD
.د.م0.0579309
1 GG3（GGX） to MXN
$0.115736
1 GG3（GGX） to SAR
ريال0.0235875
1 GG3（GGX） to ETB
Br0.9607346
1 GG3（GGX） to KES
KSh0.8108439
1 GG3（GGX） to JOD
د.أ0.00445961
1 GG3（GGX） to PLN
0.0228956
1 GG3（GGX） to RON
лв0.0274873
1 GG3（GGX） to SEK
kr0.0590002
1 GG3（GGX） to BGN
лв0.0105672
1 GG3（GGX） to HUF
Ft2.1085967
1 GG3（GGX） to CZK
0.1313981
1 GG3（GGX） to KWD
د.ك0.00192474
1 GG3（GGX） to ILS
0.0206312
1 GG3（GGX） to BOB
Bs0.043401
1 GG3（GGX） to AZN
0.010693
1 GG3（GGX） to TJS
SM0.0585599
1 GG3（GGX） to GEL
0.0170459
1 GG3（GGX） to AOA
Kz5.7547839
1 GG3（GGX） to BHD
.د.ب0.00236504
1 GG3（GGX） to BMD
$0.00629
1 GG3（GGX） to DKK
kr0.0403818
1 GG3（GGX） to HNL
L0.1649238
1 GG3（GGX） to MUR
0.2863208
1 GG3（GGX） to NAD
$0.1088799
1 GG3（GGX） to NOK
kr0.0629
1 GG3（GGX） to NZD
$0.0108817
1 GG3（GGX） to PAB
B/.0.00629
1 GG3（GGX） to PGK
K0.0267325
1 GG3（GGX） to QAR
ر.ق0.0228956
1 GG3（GGX） to RSD
дин.0.6344723
1 GG3（GGX） to UZS
soʻm75.7831151
1 GG3（GGX） to ALL
L0.5226361
1 GG3（GGX） to ANG
ƒ0.0112591
1 GG3（GGX） to AWG
ƒ0.0112591
1 GG3（GGX） to BBD
$0.01258
1 GG3（GGX） to BAM
KM0.0105672
1 GG3（GGX） to BIF
Fr18.54921
1 GG3（GGX） to BND
$0.0081141
1 GG3（GGX） to BSD
$0.00629
1 GG3（GGX） to JMD
$1.0074693
1 GG3（GGX） to KHR
25.3628525
1 GG3（GGX） to KMF
Fr2.66696
1 GG3（GGX） to LAK
136.7391277
1 GG3（GGX） to LKR
රු1.907757
1 GG3（GGX） to MDL
L0.1073703
1 GG3（GGX） to MGA
Ar28.4614952
1 GG3（GGX） to MOP
P0.0502571
1 GG3（GGX） to MVR
0.096237
1 GG3（GGX） to MWK
MK10.901199
1 GG3（GGX） to MZN
MT0.401931
1 GG3（GGX） to NPR
रु0.8820467
1 GG3（GGX） to PYG
44.60868
1 GG3（GGX） to RWF
Fr9.11421
1 GG3（GGX） to SBD
$0.0518296
1 GG3（GGX） to SCR
0.087431
1 GG3（GGX） to SRD
$0.2499017
1 GG3（GGX） to SVC
$0.0549117
1 GG3（GGX） to SZL
L0.1088799
1 GG3（GGX） to TMT
m0.0220779
1 GG3（GGX） to TND
د.ت0.01844857
1 GG3（GGX） to TTD
$0.0426462
1 GG3（GGX） to UGX
Sh21.83888
1 GG3（GGX） to XAF
Fr3.54756
1 GG3（GGX） to XCD
$0.016983
1 GG3（GGX） to XOF
Fr3.54756
1 GG3（GGX） to XPF
Fr0.64158
1 GG3（GGX） to BWP
P0.0896954
1 GG3（GGX） to BZD
$0.01258
1 GG3（GGX） to CVE
$0.5970468
1 GG3（GGX） to DJF
Fr1.11333
1 GG3（GGX） to DOP
$0.40256
1 GG3（GGX） to DZD
د.ج0.8186435
1 GG3（GGX） to FJD
$0.0142783
1 GG3（GGX） to GNF
Fr54.69155
1 GG3（GGX） to GTQ
Q0.0481185
1 GG3（GGX） to GYD
$1.3144842
1 GG3（GGX） to ISK
kr0.76738

要更深入地了解 GG3，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方GG3网站
区块查询

人们还问：关于GG3的其他问题

GG3（GGX）今日价格是多少？
GGX 实时价格为 0.00629 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GGX 兑 USD 的价格是多少？
当前 GGX 兑 USD 的价格为 $ 0.00629。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
GG3 的市值是多少？
GGX 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GGX 的流通供应量是多少？
GGX 的流通供应量为 -- USD
GGX 的历史最高价（ATH）是多少？
GGX 的历史最高价是 -- USD
GGX 的历史最低价（ATL）是多少？
GGX 的历史最低价是 -- USD
GGX 的交易量是多少？
GGX 的 24 小时实时交易量为 $ 50.89K USD
GGX 今年会涨吗？
GGX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GGX 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:39:02 (UTC+8)

GG3（GGX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GGX 兑 USD 计算器

数量

GGX
GGX
USD
USD

1 GGX = 0.00629 USD

交易 GGX

GGX/USDT
$0.00629
$0.00629$0.00629
0.00%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

