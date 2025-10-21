GG3（GGX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00615 $ 0.00615 $ 0.00615 24H最低价 $ 0.00631 $ 0.00631 $ 0.00631 24H最高价 24H最低价 $ 0.00615$ 0.00615 $ 0.00615 24H最高价 $ 0.00631$ 0.00631 $ 0.00631 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.80% 涨跌幅（1D） +0.47% 漲跌幅（7D） -17.24% 漲跌幅（7D） -17.24%

GG3（GGX）当前实时价格为 $ 0.00629。过去 24 小时内，GGX 的交易价格在 $ 0.00615 至 $ 0.00631 之间波动，市场活跃度显著。GGX 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，GGX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.80%，过去 24 小时内变动为 +0.47%，过去 7 天内累计变动为 -17.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GG3（GGX）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 50.89K$ 50.89K $ 50.89K 完全稀释市值 $ 6.29M$ 6.29M $ 6.29M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

GG3 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.89K。GGX 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.29M。