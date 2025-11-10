Grand Gangsta City 是一款由 Sei Network 提供支持的开放世界 Web3 游戏。深入庞大的虚拟城市，完成任务，组建你的帮派，赢取真实奖励。拥有载具，自定义角色，并与栩栩如生的 NPC 和玩家世界互动。借助区块链技术，你所有的游戏内资产都真正属于你——安全、可交易且去中心化。