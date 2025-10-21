Grand Gangsta City（GGC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.002184 24H最高价 $ 0.002357 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -1.42% 漲跌幅（7D） +17.36%

Grand Gangsta City（GGC）当前实时价格为 $ 0.002278。过去 24 小时内，GGC 的交易价格在 $ 0.002184 至 $ 0.002357 之间波动，市场活跃度显著。GGC 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，GGC 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -1.42%，过去 7 天内累计变动为 +17.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Grand Gangsta City（GGC）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 166.32K 完全稀释市值 $ 2.28M 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 SEIEVM

Grand Gangsta City 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 166.32K。GGC 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.28M。