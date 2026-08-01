Goldfish Gold 今日价格

Goldfish Gold (GGBR) 今日实时价格为 $ 4.218，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 GGBR 兑 USD 的汇率为 $ 4.218 每 GGBR。

Goldfish Gold 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3848，流通供应量为 0.00 GGBR。过去 24 小时内，GGBR 的交易价格在 $ 4.214（低点）和 $ 4.263（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.8003648551456735，而历史最低价为 $ 3.0807814490419796。

短期表现方面，GGBR 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 -0.36%。过去一天，总交易量达到 $ 51.37K。

Goldfish Gold（GGBR）市场信息

排名 No.3848 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 51.37K$ 51.37K $ 51.37K 完全稀释市值 $ 105.45M$ 105.45M $ 105.45M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 25,000,000 25,000,000 25,000,000 总供应量 25,000,000 25,000,000 25,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

Goldfish Gold 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.37K。GGBR 的流通量为 0.00，总供应量是 25000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 105.45M。