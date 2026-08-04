Genius (GENIUS) 今日技术分析 Genius 分析页面提供由人工智能生成的关于 GENIUS 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Genius 分析的信息。 注 册

Genius (GENIUS) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.38862 -- +15.53% +16.73% -18.24%

Genius 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Genius 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 14 中立 1 买入 11 移动平均线 : 卖出 卖出 11 中立 0 买入 3 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 1 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3888 0.3888 R2 0.3888 0.3886 R1 0.3886 0.3886 PP 0.3885 0.3885 S1 0.3883 0.3883 S2 0.3882 0.3883 S3 0.388 0.3882

Genius 市场信号 当前净挂单量 -0.32M $1.21 M $1.52 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.19 M 3日主动卖出 $0.19 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.33 M 7日主动卖出 $0.33 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Genius资金流向 净流入 GENIUSUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.02 M 0.38 2026-08-13 -$0.03 M 0.39 2026-08-12 -$0.01 M 0.39 2026-08-11 -$0.06 M 0.37 2026-08-10 $0.09 M 0.36 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Genius (GENIUS) 市场 探索现货和合约市场，查看 Genius 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 GENIUS / USDC $0.38867 $0.38867 $0.38867 +0.70% 142.58K (USDT) 去交易 GENIUS / USDT $0.38862 $0.38862 $0.38862 +0.73% 257.90K (USDT) 去交易