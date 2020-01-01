Gala（GALA）代币经济学 深入了解 Gala（GALA），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Gala（GALA）信息 Gala Games 的创立目标只有一个：将权力还给游戏玩家。我们的使命是通过游戏实现自由。为此，我们启动了迄今为止最具野心的开发项目之一——创建 Gala Games 生态系统。由 Eric Sc​​hiermeyer（Zynga 和gaming legend 的联合创始人）、Wright Thurston（加密货币领域的第一批主要矿工之一并拥有区块链技术的多项专利）和 Michael McCarthy（Farmville 2等大热游戏的创意总监 )。Gala Games 从根本上重新定义了游戏和区块链空间。 Gala Games 发布的第一款游戏 Town Star 是一个看似简单但非常深入的农业模拟游戏，用户可在其中建造一个农场以参加周赛。在很多地方，NFT 可以在游戏中用于提供奖金，但不需要用户参与竞争。目前由 Gala Games 开发的 MMORPG/Adventure Simulator Mirandus 正致力于彻底重新定义游戏开发流程和游戏模式，将权力交到玩家手中，并让他们最终控制游戏中的内容经济。 币种官网： https://gala.com/ 币种白皮书： https://support.gala.games/gala-games/what-is-the-gala-games-vision 区块查询： https://solscan.io/token/eEUiUs4JWYZrp72djAGF1A8PhpR6rHphGeGN7GbVLp6 现在就购买 GALA！

Gala（GALA）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Gala（GALA）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 906.09M $ 906.09M $ 906.09M 总供应量： $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B 流通量： $ 45.35B $ 45.35B $ 45.35B FDV (完全稀释估值)： $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M 最高价： $ 0.84 $ 0.84 $ 0.84 最低价： $ 0.00015101 $ 0.00015101 $ 0.00015101 当前价格： $ 0.01998 $ 0.01998 $ 0.01998 了解更多 Gala（GALA）价格

Gala（GALA）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Gala（GALA）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 GALA 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： GALA 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 GALA 代币经济模型的功能，赶快查看 GALA 代币的实时价格吧！

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